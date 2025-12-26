En Ocozocoautla detienen a dos presuntos narcomenudistas portando un arma: FGE

– Asegurándoles un arma, cargadores, narcóticos y un moto taxi

La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, detuvieron a Diego “N” como presunto responsable del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión con fines de venta del narcótico conocido como metanfetamina (cristal); así como a Alex “N”, este último originario de Tabasco, y como presunto responsable de los delitos contra la salud y de portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

1 de 3

De acuerdo con los hechos, derivado de una denuncia ciudadana en donde alertaban sobre personas armadas; el Grupo Interinstitucional se presentó en el lugar de los hechos y realizó la detención de los inculpados, a quienes se les aseguró un arma corta con un cargador y 05 cartuchos útiles calibre 9mm; un cargador de arma larga con 24 cartuchos útiles calibre 7.62mm; un cargador vacío calibre 7.62mm; 15 bolsitas con cristal, dinero en efectivo y un vehículo tipo moto taxi.

Cabe mencionar, que los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado C.J.N.G, por lo que fueron puestos a disposición, al igual que los aseguramientos, del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.