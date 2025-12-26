En Ocozocoautla detienen a dos presuntos narcomenudistas portando un arma: FGE

– Asegurándoles un arma, cargadores, narcóticos y un moto taxi
La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, detuvieron a Diego “N” como presunto responsable del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión con fines de venta del narcótico conocido como metanfetamina (cristal); así como a Alex “N”, este último originario de Tabasco, y como presunto responsable de los delitos contra la salud y de portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
De acuerdo con los hechos, derivado de una denuncia ciudadana en donde alertaban sobre personas armadas; el Grupo Interinstitucional se presentó en el lugar de los hechos y realizó la detención de los inculpados, a quienes se les aseguró un arma corta con un cargador y 05 cartuchos útiles calibre 9mm; un cargador de arma larga con 24 cartuchos útiles calibre 7.62mm; un cargador vacío calibre 7.62mm; 15 bolsitas con cristal, dinero en efectivo y un vehículo tipo moto taxi.
Cabe mencionar, que los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado C.J.N.G, por lo que fueron puestos a disposición, al igual que los aseguramientos, del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.
La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.