viernes, diciembre 26, 2025
spot_img
InicioAl InstanteFamilias Tapachultecas abarrotan rios de la región.
Al Instante

Familias Tapachultecas abarrotan rios de la región.

0
86

Tapachula Chiapas 26 de diciembre 2025.- Durante las celebraciones decembrinas, el Río Coatán volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para las familias tapachultecas, quienes encontraron en sus aguas tranquilas un espacio de convivencia, descanso y reflexión.
En un ambiente festivo, los visitantes no solo agradecieron la belleza natural del lugar, sino que también aprovecharon para alzar la voz y solicitar mayor seguridad y atención por parte de las autoridades.
Para Mago Esteban, vecino de la colonia Vida Mejor, acudir al río representa más que una tradición navideñan es una forma de valorar el presente y fortalecer los lazos familiares.
Hay que disfrutar el hoy, porque mañana nadie sabe, expresó, al destacar que la convivencia es el principal motivo de estas visitas.

El ciudadano describió a los habitantes de la región como “pobres ricos”, al considerar que Tapachula cuenta con una abundancia natural poco reconocida.
Señaló la falta de promoción turística de estos espacios, pese a la existencia de cascadas y paisajes que muchos desconocen.
Tenemos maravillas naturales que ni siquiera los propios locales conocen, lamentó.
Sin embargo, el ambiente de esparcimiento también dio paso a inquietudes relacionadas con la seguridad.
Carlos Flores, quien acudió con sus hijos, consideró necesario reforzar la vigilancia, especialmente en zonas donde se cobra una cuota de acceso. Indicó que estos recursos deberían reflejarse en mejores condiciones para los visitantes.
Si hay cobro, debería haber apoyo de policías o personal de auxilio para brindar mayor tranquilidad, afirmó.
A pesar de estas carencias, los asistentes coincidieron en la importancia de la responsabilidad ciudadana.
El llamado general fue a cuidar el entorno natural, evitar la contaminación y preservar el río para las futuras generaciones, a quienes desean heredar lo que calificaron como un “paraíso local”.
Al concluir la jornada navideña, el sentimiento predominante fue de esperanza. Las familias se retiraron con el deseo de regresar el próximo año, confiando en que el Río Coatán no solo mantenga su belleza natural, sino que también se consolide como un espacio seguro y mejor valorado para todos. EL ORBE/Nelson Bautista

Familias Tapachultecas abarrotan rios de la región.
Artículo anterior
Productores denuncian desastre agrícola y falta de apoyo oficial.
Artículo siguiente
En Ocozocoautla detienen a dos presuntos narcomenudistas portando un arma: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar firma convenio laboral con trabajadores del Ayuntamiento de Tapachula

Al Instante staff - 0
26, Diciembre del 2025.- Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la firma del convenio laboral con el Sindicato Único de Trabajadores al...
Leer más

En Ocozocoautla detienen a dos presuntos narcomenudistas portando un arma: FGE

Al Instante staff - 0
- Asegurándoles un arma, cargadores, narcóticos y un moto taxi La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la...
Leer más

Productores denuncian desastre agrícola y falta de apoyo oficial.

Al Instante staff - 0
Suchiate, Chiapas; 26 de diciembre de 2025.– A unos días de que concluya el año, la inconformidad crece entre los productores agrícolas de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV