Productores denuncian desastre agrícola y falta de apoyo oficial.

Suchiate, Chiapas; 26 de diciembre de 2025.– A unos días de que concluya el año, la inconformidad crece entre los productores agrícolas de la frontera sur, quienes denuncian abandono total por parte de las autoridades ante las severas afectaciones provocadas por las lluvias.

José Manuel Ovalles Sosa, presidente de la Unión de Ejidos “David Rey González” y comisariado del Ejido La Libertad, advirtió que miles de agricultores enfrentan una crisis sin precedentes debido a la falta de atención institucional, a pesar de que Suchiate es una de las zonas más productivas del estado.

El municipio es un pilar del sector agroalimentario, diariamente se envían más de 130 toneladas de plátano macho al mercado nacional, además de importantes volúmenes de mango Ataulfo, maíz, frijol y producción ganadera.

No obstante, esta relevancia económica no se refleja en apoyos gubernamentales.

Somos un municipio totalmente productivo, pero para los gobiernos el sector platanero simplemente no existe, expresó.



El principal señalamiento recae en Protección Civil del Estado, instancia que no ha emitido los dictámenes de Zona de Desastre tras las inundaciones registradas entre junio y octubre.Esta omisión impide el acceso a recursos federales de emergencia, dejando en pérdida total más de 10 mil hectáreas ejidales y cientos de ranchos privados.Las lluvias provocaron graves daños por pudrición de raíz, afectando tanto a pequeños productores como a empresas exportadoras que sostienen el mercado internacional del banano.Los agricultores también cuestionan que el gobierno limite su respuesta al programa Sembrando Vida, el aseguran seguran no es compatible con las características técnicas y financieras del cultivo de plátano. Esta situación ha dejado fuera de apoyos, subsidios y seguros catastróficos a miles de productores desde el sexenio anterior.Con más de cinco mil productores perjudicados, la Unión de Ejidos exige acciones inmediatas para evitar el colapso económico de la región.El plátano genera más ingresos que muchos otros cultivos, incluso más que el cacao, pero seguimos en el abandono, la frontera sur no está siendo vista ni atendida, concluyó el dirigente ejidal. EL ORBE/Nelson Bautista