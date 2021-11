Engañan Nuevamente a Migrantes con Regularización, Autoridades del INM los Abandonan en Estadio Olímpico

* CERCA DE 4 MIL INDOCUMENTADOS BUSCABAN REALIZAR SU TRÁMITE PARA PODER IRSE A OTROS ESTADOS DEL PAÍS.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre de 2021.- Miles de migrantes haitianos se aglomeraron este lunes en las inmediaciones del Estadio Olímpico ante una supuesta convocatoria que realizara el Instituto Nacional de Migración (INM) para llevar a cabo la regularización migratoria en 10 Estados del país.

La convocatoria para los indocumentados de África, de Centro y Sudamérica, y del Caribe, con la promesa de que miles de ellos dejen la Ciudad de Tapachula

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el número de solicitantes de la condición de refugiados en México llego a 108 mil 195 lo que supera en 53.8 % la cifra récord de todo el 2019.

Nelf Romeus, migrante de Haití, indicó que este programa que intenta poner en marcha las autoridades migratorias no tiene solución, por lo que el Gobierno debería dar una visa por un año o de manera permanente para que se puedan ir a otra entidad.

“La mejor solución es darle una visa a las personas que tienen protocolo, darles libertad para que se vayan, pero si los dejan así no va pasar nada porque existen más de 100 mil personas y un descontrol total”.

Sin embargo, este lunes hubo una desorganización y fue un fracaso este intento de poder realizar algún trámite por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), porque las autoridades abandonaron el estadio y se quedaron únicamente los miles de migrantes.

Fueron unos 4 mil que buscaban que las autoridades iniciaran sus trámites, como se los han prometido en los últimos dos años para poder abordar los autobuses que trasladarán a los diferentes Estados del país.

En ese espacio fue impresionante la aglomeración de los extranjeros que están desesperados y con maletas en mano para poder abordar en cualquier momento un autobús que los lleve a alguna entidad, cualquiera, menos Chiapas.

Piden que sean enviados a otros Estados y solicitan de manera urgente su regularización migratoria con su familia, ya que están dispuestos a pagar sus boletos con tal de salir de Tapachula

No es la primera ocasión que los miles de migrantes se aglomeran en el estadio, ya que en ocasiones pasadas las autoridades los han convocado para reorganizar sus citas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

La llegada inédita de tantos extranjeros a esas instrucciones, ha provocado caos en el transporte público y entre los mismos migrantes que están desesperados por irse a otra entidad del país para poder seguir sus trámites migratorios

Las autoridades de Migración, convocaron desde la semana pasada para las personas que tenían documentos pero volvieron a mentir. EL ORBE/ M. Blanco