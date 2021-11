Parten de Tapachula Rumbo a la CDMX Tres Caravanas de Migrantes en un Sólo Día

Ya no Confían en el INM.

Tapachula, Chiapas; 26 de noviembre del 2021.- Tres nuevas caravanas de migrantes han salido desde Tapachula en las últimas 24 horas, con el objetivo de avanzar a la Ciudad de México y obtener documentos para su regularización migratoria.

Mientras, por tercer día consecutivo, el gobierno federal continúa con los traslados de extranjeros que se mantienen concentrados en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Tapachula, hacia diez estados de la República Mexicana, con la intención de que en esas regiones puedan continuar con su proceso administrativo.

Al principio de semana ocurrió una serie de manifestaciones por parte de miles de migrante que incluyó bloqueos de calles y de la carretera que conduce a Puerto Chiapas, además de agresiones a civiles porque el éxodo reclamaba que el gobierno mexicano no los ha atendido en los últimos años.

Durante todo ese tiempo se calcula que han llegado a la frontera sur de Chiapas unas 120 mil personas de más de cien nacionalidades, en busca de oficio que les permita recorrer todo México sin ser detenidos, para que puedan llegar a la frontera con Estados Unidos e intentar ingresar.

Otros, buscan sean considerados como refugiados para que el gobierno les conceda visas con las que puedan gozar de los servicios básicos de educación, salud y alimentación, además de un empleo formal.

Derivado de esas protestas, el gobierno accedió los traslados y se está llevando alrededor de mil cada día, pero muchos de los extranjeros ya no quieren esperar su turno y prefirieron empezar a caminar por la Costa de Chiapas y buscar con ello que sean atendidos de inmediato con más camiones.

En esta caravana participan poco más de 2 mil migrantes, divididos en tres grupos numerosos, El primero con unas mil personas, que habría salido de Tapachula casi al concluir el jueves. El segundo, con unos 600, que emprendieron la marcha en la madrugada del viernes y, el resto, lo hizo por la mañana.

Un migrante de Honduras, Jesús López, indicó al rotativo EL ORBE que decidieron salir porque el Instituto Nacional de Migración (INM) supuestamente les mintió, ya que les comentaron que iban a mandarles 20 camiones para traslados, pero al final fueron 10 y que no iban llenos.

La caravana, conformada en su mayoría por haitianos, ha caminado alrededor de 41 kilómetros y se prepara para que este sábado salga al siguiente municipio, que es Villa Comaltitlán.

Por su parte, el INM reiteró que van a continuar con los traslados en autobuses, pero van a organizar y ordenar a los migrantes para continuar su proceso porque son miles.

Se calcula que, tan solo este viernes, unos 2 mil migrantes salieron en autobuses oficiales desde Tapachula, y aun cuando se desconoce a precisión su destino, hay el compromiso del gobierno que les agilizarán sus trámites.

Mientras todo eso ocurre, en el municipio de Mapastepec, en la parte media de la Costa de Chiapas, 179 migrantes se mantienen varados en el parque central y se han declararon en huelga de hambre, debido a que no se contaron con camiones suficientes para trasladarlos.

Luis Enrique, de Honduras, afirmó que están inconformes por la nula atención de Migración y señaló que decidieron salir porque buscan llegar a donde puedan tener sus documentos

En Chiapas hay una irritación social generalizada porque representantes de organizaciones sociales y de sectores productivos coinciden en que los indocumentados exigen derechos que los gobiernos de sus propios gobiernos les negaron, además de que muchos han sido detenidos por tener órdenes de aprehensión en su contra por delitos como robo, asalto a mano armada, homicidio, ataques sexuales, extorsión, pandillerismo, terrorismo, lesiones, entre otros. EL ORBE / M. Blanco