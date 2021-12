Fundamental, Hacer un Frente Común Para Impulsar el Desarrollo de Chiapas y Centroamérica: REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con embajadores de Estados Unidos, Belice y Guatemala, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y congresistas de Guatemala, a fin de consolidar la coordinación y atención a las personas migrantes y sus familiares, víctimas del accidente ocurrido el 9 de Diciembre en Chiapa de Corzo, así como para impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo de Chiapas y Centroamérica.

En el encuentro, el mandatario señaló que, junto a las autoridades federales, todos los días se da seguimiento al trabajo de seguridad, y la migración es parte de la seguridad nacional del Estado mexicano y de la responsabilidad de Chiapas, por ello, reiteró la coadyuvancia puntual del Gobierno del Estado en el auxilio, atención y rescate humanitario de las personas migrantes, y en el caso de quienes se encuentran hospitalizados tras este accidente, garantizó una asistencia médica de primera para salvaguardar su salud y vida.

Destacó la importancia de hacer un frente común, como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Estados Unidos, Canadá y México, principalmente entre los vecinos, México y Estados Unidos, para efectuar un plan de inversión con Centroamérica y Chiapas, con el objetivo de proporcionar apoyo a las y los migrantes. “No hay inversión por grande que sea, que esté por encima del derecho a la vida; por eso el llamado a nuestro amigo fraternal, Estados Unidos, es a ayudar en estas propuestas”.

Luego de apuntar que esta tragedia es un símbolo de que las cosas no pueden continuar igual, el director general de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno México, Martín Alonso Borrego Llorente, celebró el impulso de México y la reacción de este grupo de acción inmediata creado el propio día del accidente, que ha permitido atender a las personas heridas y sus familias, y no perder el objetivo de ir por los verdaderos responsables.

“Somos países conscientes de que se requiere del trabajo coordinado para generar esperanza con oportunidades reales y acciones concretas, y México se suma a este compromiso porque sabemos que nos debemos a nuestra gente”, enfatizó.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó el interés de los Presidentes de EUA y México en el desarrollo del sur de México y de Centroamérica, donde, dijo, se tiene una oportunidad de crear un cinturón de prosperidad; asimismo, al refrendar su apoyo resaltó el cuidado que se brinda a las y los migrantes en los hospitales de Chiapas, y en general, la importancia que se da en todo lo que implica el tema migratorio.

A su vez, el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro Flores, reconoció la prontitud y profesionalismo de las instituciones que atendieron a las personas accidentadas y la activación del código rojo. “Guatemala está agradecido, representan el mejor rostro de México. Nos tendieron las manos, nunca olvidaremos. Hablo por los que no tienen voz”.

El diplomático acotó que se debe trabajar en hermanar las oportunidades que se tienen en la frontera y confió en que se encontrará a los culpables, y se logrará un juicio y un castigo para los responsables.

En tanto, el embajador de Belice en México, Óscar Lorenzo Arnold, enfatizó que su país quiere ser parte de la solución en donde haya una situación mejor que evite el sufrimiento de las personas, pues, aseveró, no es cuestión de un solo país sino de toda una región.

Cabe mencionar que previo a esta reunión, el Gobernador y los Embajadores hicieron un recorrido por el Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza”, para constatar la asistencia médica que se brinda a las y los migrantes. Boletín Oficial