Productores de Cacao Cambian de Cultivo por Afectaciones de la “Monilia”

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre del 2021.- Ante lo inútil y desesperante que ha sido luchar contra la plaga denominada Monilia, productores de cacao del municipio de Tuxtla Chico están optando por cambiar de cultivo, y ahora enfocan sus baterías en la producción de Rambután.

Así lo informó, Jorge Monzón Solís, productor de cacao, quien aseguró que la mayoría ya tiró los arbustos y están sembrando la fruta, al ser la única alternativa que les ha quedado al no poder combatir la plaga que llegó para quedarse desde hace más de siete años.

El informante señaló que ha tratado de combatir esa plaga, pero que por más esfuerzos que hace, la Monilia no se acaba; al contrario, cada día ataca con más fuerza, provocando que las cosechas en sus dos hectáreas de cultivo, que anteriormente eran de 600 kilogramos, ahora solo obtenga 200.

“Mis demás compañeros ya cambiaron a Rambután, porque ya no pudieron luchar contra la Monilia. Yo no lo había hecho porque me da lástima tirar las matas de cacao que durante mucho tiempo he trabajado, pero si no queda otra, tendré que hacerlo”, comentó.

Agregó que una salvedad sería que el Gobierno o las empresas que se dedican a manejar productos del agro, ofrecieran un producto químico que fuera efectivo para eliminar la plaga, pero dicen que por el momento no lo hay, por lo cual les ha entrado la preocupación y la desesperanza, y eso mismo ha contribuido a que mejor cambien de cultivo.

En ese sentido, insistió en que el Gobierno les debería apoyar con algún producto que resulte efectivo para acabar con esa enfermedad, o cuando menos, que sugiera algunas estrategias para hacer posible una producción más decorosa y no la raquítica que ahora logran. EL ORBE / Nelson Bautista