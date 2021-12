Aumentan Enfermedades Respiratorias en la Región Costa – Soconusco

* Durante la Temporada Decembrina.

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre del 2021.- En esta temporada de fin de año y en el contexto de la pandemia del Covid-19 con todas sus variantes, se deben extremar precauciones para evitar enfermedades respiratorias.

Así lo advirtió Alejandro López Ojeda, especialista en Medicina Familiar, quien dijo a EL ORBE que en esta temporada las infecciones respiratorias aumentan y por ello es necesario evitar los cambios bruscos de temperatura, las bebidas heladas y la exposición prolongada al sereno, para evitar contraer una gripa o tos.

Aunque en la región la temporada de frío no es tan notoria pues la temperatura no desciende drásticamente, aseguró que los males más frecuentes son el síndrome gripal, la intensificación de los cuadros de alergia y la sinusitis derivada de la misma gripe o las alergias.

Los niños y los adultos mayores son los más vulnerables a contagiarse de cualquier infección respiratoria, señaló, de ahí es que se debe tener especial cuidado en ellos.

Los síntomas de las enfermedades respiratorias son normalmente los cuadros gripales o tos, que se pueden confundir con Covid-19, Influenza o Dengue, por lo que es necesario acudir al médico para tener un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Las medidas sanitarias implementadas a consecuencia del Coronavirus, como el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, opinó, ayudaron a disminuir ese tipo de problemas de salud, y por ello recomendó mantener estas normas para seguir a la baja con las enfermedades que atacan al sistema respiratorio, y otras de contagio viral.

También apuntó que la automedicación o atender recomendaciones que no sean de un médico, es arriesgarse a un daño más grave al organismo.

Otra forma de prevenir las enfermedades respiratorias, puntualizó, es a través del consumo de vitamina C, que se puede encontrar en algunas frutas como: guayaba, naranja, limón y mandarina. EL ORBE / M. Blanco