Maras Amplían Extorsiones en Tapachula, Atacan a Trabajadoras Sexuales. Gobierno de Guatemala Desarticula dos Bandas de Traficantes de Humanos

* LA BRIGADA CALLEJERA SEÑALÓ QUE LAS PANDILLAS DE LA BARRIO 18 Y MS 13, EXIGEN EL PAGO SEMANAL DE 500 PESOS A MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero del 2022.- El asesinato en las últimas horas de Karina “N”, una mujer originaria de Honduras y que supuestamente se dedicaba al trabajo sexual en la Avenida Central de la localidad, para la Asociación Civil «Brigada Callejera», es una muestra de la inseguridad a la que se enfrentan todas las noches esos grupos de mujeres en la ciudad.

Elvira Madrid Romero, presidente de esa agrupación altruista, señaló en entrevista para rotativo EL ORBE, que es muy probable que la muerte de esa joven se debe a la presunta extorsión (llamado popularmente cobro de piso) de pandilleros en la Ciudad, y donde la autoridad no le ha dado seguimiento.

Las personas que pudieran cobrarles a las mujeres muy probablemente se trata de integrantes de la delictiva Barrio 18, originarios de Honduras, El Salvador e incluso de México.

La violencia contra los trabajadores sexuales, indicó, ha crecido en los municipios de Huixtla, Cacahoatán, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, además de grandes comunidades, como Puerto Madero.

Asimismo, que el 2020 fue el año más violento para las personas que ejercen el trabajo sexual en la vía pública en la región. Mientras que entre el 2019 y el 2020, se incrementó la violencia hacia las mujeres migrantes que trabajan en la vía pública.

Explicó que, con la pandemia, los ingresos de las trabajadoras sexuales bajaron hasta un 90 por ciento, por lo que se les tuvo que ayudar con despensas, ya que no tenían alimentos. Actualmente laboran aún 60 por ciento de lo que pasaba antes de la llegada de esa enfermedad.

“Ellas ya habían hecho varias denuncias ante las autoridades por el posible cobro de derecho de piso y nunca fueron auxiliadas, con esto le decimos a las autoridades que investiguen y no traten de ocultar la realidad”, remarcó al dar a conocer que Karina dejó a dos menores huérfanos de 16 y de 8 años de edad.

El cobro de piso en Tapachula ya es una realidad que afecta a varios sectores, apuntó. En el caso de las trabajadoras sexuales, muchas veces son golpeadas, insultadas y amenazadas para cobrarles y mantenerlas en silencio, pero el caso de Karina, lamentablemente, terminó muy mal.

Dio a conocer además que las mujeres dedicadas a esas actividades en la Avenida Central están en riesgo, así como las que se encuentran en Parque Central “Miguel Hidalgo” y sus alrededores, «pues han recibido amenazas y de esto ya se hicieron varias denuncias».

De acuerdo a la versión que han recabado de las mismas víctimas, les cobran hasta 500 Pesos a la semana y que se trata de un grupo de pandilleros.

Desarticulan en Guatemala a Dos Amplias

Redes de Traficantes de Seres Humanos

El gobierno de Guatemala informó este viernes que lograron desarticular a dos amplias redes que se dedicaban al tráfico de seres humanos desde varios países hacia México y los Estados Unidos, pero que operaban desde territorio chapín.

En rueda de prensa ofrecida en esa nación, el director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Stuard Rodríguez, informó que se trata de las bandas «Los Coronados» y «Los Miranda», dedicadas a esas actividades ilícitas.

Reafirmó la importancia de endurecer las penas contra la delincuencia organizada, en este caso de traficantes de migrantes, comúnmente conocidos como “Coyotes”.

Resaltó que durante décadas esas personas se habían dedicado a estafar y vulnerar el derecho de las personas quienes bajo engaños lograban convencerlos para emprender un viaje que muchas veces no tenía retorno ni un buen fin.

También reiteró el compromiso del gobierno federal guatemalteco con la población migrante y reconocieron la labor realizada por la División Especializada en Investigación Criminal – DEIC-, de la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. EL ORBE / M. Blanco