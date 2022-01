Anuncian REC y Zoé Robledo Plan de Refuerzo Para la Población No Vacunada en Chiapas

* Específicamente Para 77 Municipios de la Entidad.

Durante la presentación del informe de avances de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19 en diferentes sectores de la población en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunciaron el Plan de refuerzo para la población no vacunada, en mil 816 localidades de 77 municipios del estado, con la coordinación entre el IMSS, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), y el Gobierno de Chiapas.

El mandatario destacó que trabajar como un solo sistema de salud ha permitido avanzar en el proceso de inmunización de las y los chiapanecos, muestra de ello es que en julio la entidad tenía un 18 por ciento de personas vacunadas y, de acuerdo con el último reporte, ahora registra más del 70 por ciento; por eso, enfatizó que este anuncio es de gran importancia en la protección de la salud de la población rezagada y lograr el 100 por ciento de cobertura.

“Gracias al esfuerzo conjunto estamos avanzando, pero no basta, tenemos que hacer real el derecho humano a la salud, por ello, debemos trabajar para llegar hasta las comunidades más lejanas. Chiapas tiene la característica de ser muy disperso, por eso se ha implementado este plan, que con la participación de todos será eficaz y cumpliremos con el objetivo de que nadie se quede afuera ni atrás, con verdadera inclusión”, apuntó.

Luego de reiterar su apoyo a esta estrategia de la Federación de atender y garantizar la vacunación a todas y todos sin distinción, Escandón Cadenas reconoció la visión humana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se adelantó en la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, lo que ha permitido que México y Chiapas cuenten con suficientes biológicos para proteger la salud y la vida la población.

El gobernador subrayó que contar con el abastecimiento de vacunas y el fortalecimiento de los esquemas de vacunación se ha reflejado en la disminución en la tasa de defunciones por COVID-19 en Chiapas, al cumplirse 89 días sin fallecimientos y presentar una desocupación hospitalaria del 97 por ciento; de esta forma, insistió en el llamado a vacunarse, para evitar que la enfermedad se agrave.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la estrategia de redoblar los esfuerzos para inmunizar a la población no vacunada, es una instrucción presidencial, en lo cual se contará con un mayor número de brigadas y la coordinación entre el IMSS, Sedena, Semar y Gobierno de Chiapas, y será específica hacia 77 municipios del estado, identificados con una cobertura menor del 65 por ciento en población mayor de 18 años, enfocada en mil 816 localidades que tienen entre dos mil y dos mil 500 habitantes.

“La población objetivo en este componente de vacunación es de 913 mil personas, que representan el 84 por ciento del universo no vacunado. Es una fase inicial y después iríamos por el otro porcentaje”, resaltó al precisar que se pretende iniciar este 31 de enero en 10 regiones.

El funcionario federal afirmó que en la entidad chiapaneca se lleva un total de nueve procesos de vacunación: refuerzo, tercera dosis del personal de salud y educativo, primeras dosis de jóvenes de 15 a 17 años y segundas dosis, “eso se está cubriendo, se está haciendo muy bien y lo seguimos haciendo en la coordinación plena con todas las instituciones”.

Asimismo, detalló que de tres millones 624 mil chiapanecos, se ha vacunado a dos millones 544 mil, y ya es poco más de un millón la población que falta de inmunizar en esquemas primarios. “En Chiapas se calcula a partir del 100 por ciento de la población, porque así ha sido la instrucción del presidente”.

Zoé Robledo indicó que en Chiapas el mayor número de personas vive en poblaciones fuera de cabecera municipal, donde se ha vacunado a 908 mil personas; en poblaciones de más de dos mil habitantes, la cobertura es de 99 por ciento; y entre mil a dos mil habitantes, de 96 por ciento, gracias a estrategias como la vacunación casa por casa, y que se enfocará en localidades de 200 a 500 habitantes, donde vive medio millón de chiapanecas y chiapanecos. Boletín Oficial