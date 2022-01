Advierten Sobre Daños en Puentes y Muros de Contención en Ríos de Tapachula

* Urgen Reparaciones Antes de las Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 28 de enero del 2022.- Algunos puentes y muros de contención en los ríos Coatán y Texcuyuapan, ambos afluentes en la localidad, presentan graves daños visibles en su estructura, por lo que es urgente que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y manden a hacer las reparaciones necesarias, antes de que haya un colapso total.

Así lo dijo en entrevista con el rotativo EL ORBE, Abraham Ruiz Matías, presidente de la colonia Olimpia, quien comentó que ahora que es tiempo de estiaje y que los caudales de los ríos están en su mínimo nivel, por lo que se deberían hacer las reparaciones y no esperar la época de lluvias.

Señaló en primera instancia al puente sobre el río Coatán (en la zona rural alta) y que se denomina “Malpaso”, el cual por arriba se ve más o menos bien, pero que abajo presenta daños por el socavamiento que ha sufrido en sus bases, y que en la próxima temporada de lluvias podría sufrir un daño mayor hasta quedar inservible, lo que dejaría incomunicados a miles de familias de unas 200 poblaciones.

Alertó que esa conexión forma parte del trayecto de la Ruta del Café, y que en caso de que colapsara, impediría el paso para miles de productores del aromático grano y para los turistas, sobre todo para los cruceristas que decidieran conocer esa región.

De igual forma, dijo, los muros de contención que fueron construidos en sexenios pasados a lo largo de esos dos grandes ríos para proteger a más de ochenta colonias que hay en cada torrente, se están desmoronando muy rápido a falta de mantenimiento.

Por tratarse de centros poblacionales, recalcó que es importantísimo que se atienda este problema, ya que esos muros de contención no son eternos y por lo tanto, algunos de ellos ya se están derrumbando y destruyendo casas.

En ambos casos, insistió, la vida de las personas puede estar en peligro si es que no se resuelven de inmediato esos problemas. Las reparaciones deben ser ahora, aprovechando la temporada de estiaje. EL ORBE / Nelson Bautista