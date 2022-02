Migrantes se Quieren Ir, Tapachula no los Quiere; O los Deportan o que les den Pase Libre a Otros Estados

* REDADAS EN LA CIUDAD, DESPUÉS QUE LES DIJERON QUE VINIERAN.

Tapachula, Chiapas; 02 de febrero del 2022.- De los cinco mil que anunciaron en la víspera que iban a marchar por las calles de la localidad, en la mañana de este miércoles unos 300 indocumentados lo hicieron para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM), agilice los trámites para poder salir de Tapachula y gestionar sus documentos en otras partes del territorio mexicano.

Los extranjeros se reunieron a las ocho de la mañana a las afueras del albergue «Jesús el Buen Pastor», al sur de la ciudad, y sacaron mantas y cartulinas donde denunciaron diversas irregularidades de esas autoridades federales.

Caminaron unas 15 cuadras a paso lento hasta llegar a la Subdirección de Regularización Migratoria, en donde se toparon con un cerco metálico y unos agentes que ya los esperaban.

El migrante de Nicaragua Josué Vázquez, pidió que se solidaricen con Cuba, Venezuela, Nicaragua porque dijo son países que están en dictadura «y por eso pedimos libertad y nos dejen andar libremente en México; Migración no está respetando leyes y está encerrando a muchos y les están diciendo que tienen que abandonar el país en 15 días».

Ahí, los migrantes extendieron sus mantas y realizaron reclamos a los funcionarios migratorios que meses atrás les ofrecieron atención y diálogo, y hoy les dan la espalda.

Los acusaron públicamente de no atenderlos para que permanezcan varados en la ciudad, además de romper sus documentos para deportarlos. ,

Por su parte, los agentes les indicaron que iban a revisar su proceso de manera individual y les pidieron que se ordenaran por país para poderlos ingresar a las instalaciones administrativas y revisar sus casos.

Otro de los indocumentados de Nicaragua, señaló que están pidiendo al gobierno de México, que no los reprima, ya que los agentes los ingresan a la cárcel de la Estación Migratoria Siglo 21 y no hay condiciones para permanecer ahí, porque hay muchos casos de Covid-19.

Indicó que en ese lugar tampoco hay médicos ni acceso a la información; además de que el trato de las autoridades es inhumano.

Por su parte, una mujer hondureña, de nombre Cristina Cruz, indicó que se encuentra encerrada y las autoridades federales la han devuelto dos veces y que por ello decidió salir a marchar.

Asimismo, pidió a la presidente de Honduras, Xiomara Castro, que dialogue con su homólogo de México, para que libere a sus connacionales detenidos en Tapachula, y los deje continuar su camino.

Los migrantes aceptaron, la propuesta de las autoridades migratorias y priorizaron darles la atención a las mujeres embarazadas, con niños y posteriormente al resto.

Muchos de migrantes no confían en el INM debido al maltrato que han recibido durante su estancia en esta ciudad fronteriza, sobre todo ahora que está de delegada de esa dependencia en Chiapas, Paola López Rodas.

INM y GN Continúan con Redadas en Hoteles y Calles de Tapachula

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), acompañados de agentes de la Guardia Nacional, continuaron con las redadas en este municipio para detener a indocumentados en calles y hasta en el interior de los hoteles.

Este operativo conformado por decenas de uniformados abordo de seis camionetas de Migración y varias unidades de la Guardia Nacional, ahora se enfocaron a las calles inmediaciones al mercado Sebastián Escobar, en el centro de la ciudad.

Las acciones de las autoridades son respuesta al clamor generalizado de la sociedad y de los sectores productivos que reclaman todos los días que se haga cumplir la ley, en el sentido de que todo aquel extranjero que no pueda acreditar su legal estancia en el país, sea deportado de inmediato.

Y es que argumentan que muchos de ellos han sido protagonistas de actos violentos contra servidores públicos, transportistas y todo aquel que se le atraviese en el camino, además de que se drogan y toman en las calles, sin contar que hay quienes son perseguidos en sus países de origen por delitos como robo, asaltos, extorsión, ataques sexuales, homicidios, terrorismo, narcotráfico, entre otros.

El personal de Migración, llegó a varios hoteles ubicados en ese sector, donde cerró el perímetro para implementar el operativo y detuvieron a varios de ellos de diversas nacionalidades.

Se cree que los extranjeros asegurados fueron llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la cabecera municipal, donde se determinará su situación jurídica. EL ORBE / M. Blanco