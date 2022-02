Miles de Migrantes Arman Campamento en Pleno Centro de la Ciudad Otra Caravana de Indocumentados Saldrá de Honduras Hacia Tapachula

* EXTRANJEROS DE DIVERSAS NACIONALIDADES DORMIRÁN EN LAS CALLES DEL CENTRO DE TAPACHULA HASTA QUE SEAN ATENDIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS.

Hoy Martes Volverán a las Calles de la Ciudad Para Marchar Hasta las Oficinas del INM.

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero del 2022.- Miles de indocumentados de diversas nacionalidades decidieron armar un campamento en pleno centro de la Ciudad, luego de seis días consecutivos de protestas en la localidad en contra de las autoridades migratorias que, aseguran, no los han querido atender y los mantienen varados.

Durante estos días, los extranjeros han pasado de las marchas y plantones hacía la oficina de Regulación Migratoria, al sur de la Ciudad, a comenzar con una huelga de hambre en la que participan varios de ellos, mientras que otros decidieron colocarse cadenas y el resto optó este lunes por armar un gigantesco campamento, en donde dormirán hasta que sean atendidos por el Instituto Nacional de Migración.

Según las pancartas que han colocado en los monumentos de importantes político de la historia mexicana, como el expresidente Benito Juárez, los indocumentados exigen ahora que se les entregue visas humanitarias con las que puedan quedarse a vivir legalmente en el país y gozar de los privilegios que el Gobierno les ha dado a miles de migrantes que también entraron de manera ilegal en los últimos tres años.

Con ese documento, tienen previsto salir de Chiapas y buscar quedarse a vivir en otras entidades, la mayoría en la Ciudad de México, en donde puedan conseguir trabajo.

Unos más han externado su decisión de gozar de esa visa humanitaria en alguna región cercana a la región fronteriza con los Estados Unidos, en el ánimo de aprovechar el momento oportuno para solicitar refugio en esa nación norteamericana, aunque tengan que esperar la resolución en territorio mexicano.

Han responsabilizado a la delegada del INM, Paola López Rodas, de no permitirles el paso hacia el centro del país y de tenerlos copados en la Ciudad, donde no los atienden y tampoco les resuelven sus peticiones.

Se tiene previsto que para hoy martes volverán a las calles de la Ciudad para marchar hasta las oficinas del INM al sur de la ciudad, donde exigirán de nuevo las visas.

Según el censo que ellos mismos han presentado a los medios de comunicación, hay más de cinco mil extranjeros aglomerados en el centro de la Ciudad.

Desde el fin de semana, representantes de sectores productivos han reportado que el turismo se ha alejado de nuevo de Tapachula por esas causas, al igual que los consumidores locales, quienes prefieren comprar en otras zonas del municipio en donde no esté la presencia de tantos indocumentados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Otra Caravana de Indocumentados Saldrá de Honduras Hacia Tapachula

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero del 2022.- Una nueva caravana de indocumentados podría salir de Honduras en los próximos días con el objetivo de trasladarse a la Ciudad de Tapachula y gozar de todos los privilegios que les brinda el Gobierno Federal mexicano, como visas humanitarias, empleos, así como servicios gratuitos de salud, educación, medicamentos, apoyos económicos, transporte en autobuses de lujo, entre otros.

Además, se planea otro gran movimiento que se ha convocado entre los centroamericanos para el próximo 25 de Marzo, para salir de ese país, tratando de evadir los controles de seguridad.

Así lo adelantó a EL ORBE la activista hondureña, Itsmanía Platero, quien destacó que a Tapachula se le avecina una nueva movilidad humana que se espera que sea la más fuerte de la historia.

Esto porque la convocatoria la están haciendo los migrantes por todos lados, incluso, se espera el arribo de indocumentados de América del Sur y de personas resentidas porque no hay una respuesta de sus Gobiernos, muchos abatidos porque no se les ha pagado sus sueldos y otros en la incertidumbre por el cambio de Gobierno.

Estos movimientos de migrantes que podrían salir de la gran terminal de San Pedro Sula, sería la primera movilización de hondureños que emprendería el viaje en el Gobierno de Xiomara Castro que, en realidad, es un aliciente importante porque despresuriza la inconformidad social.

De acuerdo a la activista, es impredecible saber lo que va hacer la primera mandataria, porque hasta ahora no hay una voz oficial en torno al tema migratorio.

“Habría que esperar cuáles son los acuerdos bilaterales en lo que va formular no solo ella, sino su gabinete, porque no solo se trata de la reducción de la pobreza y las opciones de trabajo, sino de la inseguridad jurídica y social que se están dando en barrios y colonias”, agregó.

“Asimismo, se busca conocer cuál será la estrategia para enfrentar el tema de desempleo masivo, de la criminalidad organizada que están reclutando niñas, mujeres y hombres que son vendidas a la fuerza en los antros de vicio, donde no hay elementos policiales”.

Mientras que el territorio azteca, apuntó, se está convirtiendo en una olla de presión, debido a que los Presidentes de México y Estados Unidos no han encontrado una respuesta para contener a la migración irregular.

“Estamos viendo el fracaso porque continúa de manera permanente la afluencia de cientos de migrantes todos los días hacia el territorio mexicano”, concluyó. EL ORBE / M. Blanco