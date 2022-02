La Mayoría de los Indocumentados que Solicitan Refugio en México son de Haití y Honduras

* En Enero Presentaron 3 mil 800 Solicitudes.

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero.- Los migrantes hondureños fueron los principales solicitantes de la condición de refugiado en México del 2013 al 2020. Solo en el 2020 representaron el 37.55 por ciento del total.

Sin embargo, en el 2021 fueron superados por los haitianos y su porcentaje bajo a un 27.66 por ciento. Ahora, al concluir el mes de Enero, representaron un 23.23 por ciento del gran total.

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los hondureños ocupan el segundo lugar en solicitantes de la condición con mil 374 en el primer mes del 2022. Los haitianos los siguen superando ya que presentaron 2 mil 410 solicitudes.

En Tapachula, los hondureños se encuentran en busca de documentos para poder dejar la ciudad y ser beneficiarios de programas de Gobierno, además de servicios gratuitos como educación, salud, medicamentos, entre otros, y si es posible empleos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM), no les brinda una respuesta concreta a su petición y los mantiene varados en la Ciudad, como si fuera el traspatio del país.

Karla Yesenia Matute, migrante de Honduras, explicó que buscan que les puedan otorgar un oficio de salida para que no los pueda detener las autoridades y puedan seguir su camino, hacia cualquier parte del territorio nacional.

Su petición es que no los detengan, “porque mi destino es llegar hasta Mexicali, para poder trabajar y mandarle dinero a mi familia”. EL ORBE / M. Blanco