jueves, febrero 12, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalNiños de Preescolar en Tuxtla Chico Acumulan Cuatro Meses Sin Maestro
Local

Niños de Preescolar en Tuxtla Chico Acumulan Cuatro Meses Sin Maestro

0
23

*Solicitan Solución a las Autoridades Educativas.

Tuxtla Chico, Chiapas; 11 de febrero de 2026.– Padres de familia del preescolar “Josefa Ortiz de Domínguez” de Tuxtla Chico alzaron la voz para exigir a la Secretaría de Educación la asignación urgente de un maestro interino para el grupo de primer grado, luego de que la docente titular se encuentra incapacitada por motivos de salud desde las primeras semanas del ciclo escolar.
Aunque reconocen que se trata de una situación médica comprensible, señalaron que la falta de un sustituto permanente ha dejado a 21 alumnos sin atención académica continua.
Analí Hernández Gómez, madre de familia, explicó que las incapacidades han sido expedidas por periodos de una, dos y hasta cuatro semanas; sin embargo, al sumarse, el grupo acumula cerca de cuatro meses sin clases formales con un docente asignado.
Indicó que la directora del plantel ha brindado apoyo parcial al grupo, pero sus funciones administrativas le impiden atenderlos de manera constante frente a grupo. “Entendemos la situación de salud de la maestra, pero nuestros hijos necesitan estabilidad y seguimiento. Nos dicen que por ser lapsos cortos no procede el interinato, pero en conjunto el tiempo ya es considerable”, expresó.
Por su parte, Rosario Díaz, también madre de familia, advirtió que la situación comienza a generar rezago académico y afectaciones emocionales en los menores. Como alternativa, les propusieron integrar a los niños a otro grupo, propuesta que varios tutores rechazaron al considerar que los alumnos de grados superiores llevan un avance distinto.
Ante la falta de respuesta oficial, los padres realizaron una manifestación pacífica y conformaron un comité para solicitar una mesa de diálogo con la supervisora escolar o la jefa de sector. Aclararon que no están en contra de la docente, sino que buscan garantizar el derecho a la educación de sus hijos y una pronta regularización del grupo. EL ORBE/ Nelson Bautista.

Niños de Preescolar en Tuxtla Chico Acumulan Cuatro Meses Sin Maestro
Artículo anterior
Eduardo Ramírez Fortalece Conectividad y Educación en Chiapa de Corzo
Artículo siguiente
Impulsan en Tapachula 4º Festival del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país que pueden consultarse en la página

Al Instante staff - 0
Hay 21 mil 154 puntos de vacunación en todo el país que pueden consultarse en la página: dondemevacuno.salud.gob.mx, a los que pueden acudir niñas...
Leer más

Alerta por Aumento de Gusano Barrenador en Chiapas; Piden Reforzar Liberación de Moscas Estériles

Al Instante staff - 0
• Veterinario de Tapachula advierte que los casos continúan en aumento en animales de todo tipo y llama a mejorar la higiene y la coordinación...
Leer más

Se Queda Dormido en Presunto Estado de Ebriedad Frente a la UNACH

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 12 de Febrero del 2026.– Un hombre fue detenido la mañana de este jueves luego de ser localizado dormido al interior de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV