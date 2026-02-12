Impulsan en Tapachula 4º Festival del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

*Evento Realizado en el Planetario.

Tapachula Chiapas 11 de febrero 2026.- Con una asistencia superior a las 500 personas, el Planetario de Tapachula fue sede del 4º Festival del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa orientada a reducir la brecha de género y fortalecer las vocaciones científicas entre niñas y jóvenes de la región.

El evento fue organizado por el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), en coordinación con instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), entre otras. La jornada reunió a estudiantes, docentes, investigadores y familias provenientes tanto de la zona urbana como de comunidades de la zona media y alta, incluido el ejido Galeras.

Leonel Hernández de León, jefe del Departamento de Difusión de la Ciencia del COBACH, subrayó que esta edición amplió su alcance territorial, alineándose con las políticas estatales de inclusión educativa.

Destacó que el cambio de sede permitió mayor capacidad operativa y mejores condiciones para el desarrollo de actividades simultáneas.

Por su parte, la doctora Lislie Solís Montero, investigadora de ECOSUR, explicó que el objetivo central es acercar el trabajo científico a la población de manera accesible y dinámica.

Las investigadoras salieron de sus laboratorios para compartir lo que hacemos de forma didáctica, desde el estudio de mosquitos y plantas hasta el desarrollo de innovaciones con materia prima regional, puntualizó.

A diferencia de ediciones anteriores realizadas en el Parque del Café, el Planetario albergó 40 actividades coordinadas por 19 instituciones educativas y de investigación.

El programa incluyó talleres de pintura con enfoque científico, exposiciones de inventos y tecnología, así como charlas con mujeres referentes en el ámbito académico.

La directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, ha reiterado la importancia de generar espacios donde las niñas visualicen la ciencia como una opción real de desarrollo profesional.

De acuerdo con los organizadores, la meta es sembrar el interés desde edades tempranas para que las futuras generaciones contribuyan a la solución de los desafíos sociales y ambientales de Chiapas.

Con la participación de entre 15 y 18 instituciones de la región, el festival se consolida como un referente en el Soconusco, al promover la igualdad de oportunidades y reconocer que el talento científico no distingue género. EL ORBE/Nelson Bautista