Fiscalía de Distrito Fronterizo-Costa Exhorta a la Población a Denunciar Delitos

*Destaca Importancia de la Participación Ciudadana.

Tapachula, Chiapas 11 de Febrero del 2026.– La Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa hizo un llamado firme a la población para fortalecer la cultura de la denuncia y no permanecer en silencio ante cualquier hecho que vulnere la integridad, los derechos o el patrimonio de las personas.
El titular de la dependencia en la región, Juan Daniel Cerrillo Huerta, retomó el exhorto del gobernador Eduardo Ramírez para que la ciudadanía reporte de manera formal y responsable delitos como violencia familiar, homicidio, secuestro, extorsión, asaltos, robos u otras conductas ilícitas, a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

El funcionario subrayó que los tres niveles de gobierno mantienen coordinación permanente para prevenir y combatir los delitos; sin embargo, enfatizó que la colaboración ciudadana es fundamental para cerrar el círculo de la seguridad pública. “La Fiscalía está de puertas abiertas. Cualquier autoridad a la que acudan los ciudadanos canalizará el caso hasta la instancia correspondiente para iniciar las investigaciones y procurar justicia”, afirmó.
Cerrillo Huerta explicó que la cultura de la denuncia no se limita únicamente a delitos de alto impacto, sino que también abarca actos de abuso, corrupción, acoso o cualquier situación donde se vulneren derechos. Denunciar, dijo, es una herramienta social que permite prevenir problemas mayores y construir entornos más seguros.
Finalmente, reiteró que la prevención es una tarea compartida y que la confianza entre sociedad y gobierno es esencial para consolidar una región más segura y con mayor acceso a la justicia. EL ORBE/ JC.

