El Centro de Tapachula Saturado de Productos Chinos: Comerciantes

Afirman que las Ventas han Disminuido Debido a que no Pueden Competir Contra los Precios de Productos Extranjeros

Se Desconoce si los Negocios Emergentes Cumplen con Trámites Aduanales Para Introducir Mercancía China

Al Menos 5 Negocios de Productos Asiáticos Abrieron sus Puertas en el Último Mes

*EMPRESARIOS LOCALES AFIRMAN QUE VARIOS NEGOCIOS FORANEOS COMECIALIZAN PRODUCTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA Y CALIDAD, POR LO QUE ES NECESARIO QUE SEAN REGULADOS POR ALGUNA AUTORIDAD.

Tapachula, Chiapas 11 de febrero 2026.- La creciente apertura de tiendas de origen chino en distintos puntos de la ciudad ha encendido las alertas entre comerciantes establecidos, quienes advierten afectaciones directas en sus ventas y en la estabilidad laboral de sus negocios.



Aníbal Enrique Núñez, secretario de Procentro, y comerciante con 32 años de trayectoria en Tapachula, señaló que en los últimos meses se ha incrementado la presencia de estos establecimientos, principalmente en zonas céntricas donde las rentas son elevadas, como la Primera y Segunda Avenida norte, así como en calles cercanas al parque central.Si bien reconoció que la llegada de nuevas inversiones puede generar empleos y dinamizar la economía, expresó su preocupación por lo que considera una competencia desigual, derivada de los bajos precios con los que se comercializan diversos artículos importados.Hay productos que ofrecen a costos que nosotros no conseguimos en ningún proveedor. Es imposible igualarlos. Eso nos pone en desventaja, comentó.Explicó que anteriormente también comercializaba mercancía de origen chino, seleccionando artículos de buena calidad. Sin embargo, afirmó que decidió dejar de adquirirlos debido a la saturación del mercado y a la competencia directa con tiendas que manejan precios considerablemente menores.Además, cuestionó si todos estos establecimientos cuentan con los permisos y regulaciones correspondientes, aunque aclaró que esa información sólo puede ser confirmada por las autoridades competentes. No se trata de señalar a nadie, sino de que exista piso parejo para todos, subrayó.También hizo referencia a las restricciones que enfrentan visitantes guatemaltecos para ingresar a Tapachula a realizar compras, particularmente en relación con la tarjeta de visitante regional. Consideró que facilitar su acceso podría representar un impulso para el comercio local formal.Durante años hemos propuesto fortalecer el flujo comercial con Guatemala, pero no hemos visto avances concretos, indicó.La situación, asegura, ya ha tenido consecuencias en su empresa. Ante la disminución constante en las ventas, se ha visto obligado a reducir personal. Esta semana, confirmó, dos empleados dejarán de laborar debido a la caída en los ingresos.Estoy haciendo lo posible por mantener a mi equipo, pero las ventas siguen bajando y ya no es sostenible. Un negocio tiene que ser rentable para poder conservar empleos, lamentó.Finalmente, reiteró que no se opone a la inversión extranjera, siempre que opere bajo las mismas condiciones fiscales y comerciales que el resto de los empresarios locales. EL ORBE/Nelson Bautista