Alerta por Aumento de Gusano Barrenador en Chiapas; Piden Reforzar Liberación de Moscas Estériles

• Veterinario de Tapachula advierte que los casos continúan en aumento en animales de todo tipo y llama a mejorar la higiene y la coordinación con autoridades sanitarias.

Tapachula, Chiapas 12 de Febrero del 2026.– La presencia del gusano barrenador continúa afectando a animales en la región Soconusco, sin que la incidencia muestre una disminución significativa. Así lo advirtió el médico veterinario Roberto Alejandro García Zenteno, propietario de Veterinaria Tapachula, quien señaló que Chiapas y Tabasco fueron de los primeros estados donde reapareció el problema, particularmente en la zona de Catazajá.



Explicó que, lejos de reducirse, los casos siguen presentándose en ganado bovino, caballos, borregos, perros, gatos e incluso aves de corral. “Todo animal que tenga una herida y no reciba atención adecuada puede resultar afectado”, subrayó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.