¡ Operativo Antipandillas Disminuye Delincuencia !

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero del 2022.- Para el Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en la región Soconusco, los operativos antipandillas deben ser permanentes, al igual que las acciones para una frontera segura, ya que es la única forma de inhibir a la delincuencia porque esas personas que posiblemente no sean de la localidad, sino que llegan dentro de los grupos de migrantes.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente de ese organismo civil, dijo en entrevista para EL ORBE, que ese tipo de delincuentes centroamericanos ya están cobrando «derecho de piso» en diversos municipios de Chiapas, incluido al de Huixtla en los últimos días.,

«Debemos de tener cuidado y alertar a nuestras autoridades para evitar que en un momento dado tengamos aquí esas situaciones en Tapachula, que de una manera u otra causan en la población una inquietud respecto a esos acontecimientos», dijo

Asimismo, «la delincuencia ahí se encuentra siempre a la expectativa, esos no duermen; ellos están organizados y están causando problemas. No hemos llegado al grado en que están en Jiquipilas, en Chenalhó, en Frontera Comalapa, pero debemos de evitar que en un momento dado, ante una frontera abierta como estamos acá y una población de más de 100 mil migrantes se vaya desbordar esta situación».

Dejó en claro que no únicamente es seguridad física, bienes y posesiones las que se piden todos los días en las mesas interinstitucionales, sino también lo relacionado al derecho a la salud de la población en general por posibles enfermedades que viajen con los éxodos migratorios.

Se pretende, dijo, que la sociedad también se involucra en acciones preventivas para evitar que ese tipo de delitos graves que tienen convulsionada a Centroamérica, también se extiendan a todos los municipios de Chiapas.

«La presencia de las autoridades debidamente integradas en contra de esas pandillas, vienen en un momento dado a inhibir la delincuencia. No hay que bajar la guardia, hay que estar en forma constante, para que no lo que surja en un municipio vaya a tener respuesta también negativa en otros», agregó.

De acuerdo al balance presentado por las autoridades en esas mesas de seguridad, informó que tienen conocimiento de que también en el municipio de Suchiate se había detectado el «cobro del derecho de piso», una forma popular de decirle a la extorsión que cometen delincuentes a un empresario, profesional o transportista cada semana, a cambio de perdonarles la vida.

«Debemos demostrar que autoridades y sociedad, debidamente integrados y nosotros coadyuvando, puede en un momento dado que seamos un grupo mucho más importante que la propia delincuencia de esta región», abundó.

Retomó el tema de las migraciones ilegales hacia Tapachula al decir que «sabemos que en esos grupos viene gente muy necesitada, huyendo o buscando trabajo, pero en ellos se incrustan también personas que están siendo buscados con mal resultados en sus propios países de origen, entonces hay que detectarlos, detenerlos y deportarlos».

Recordó que ya hay antecedentes en Chiapas sobre los problemas delictivos al no afrontar con mano dura a los grupos delincuenciales centroamericanos, y el caos social que provocaron.

«Por ejemplo los maras, entre el 2004 y 2005 causaron muchos problemas y por eso debemos evitar que en los tiempos actuales puedan estos renacer y continuar con el tema delictivo. Creemos que todos, sociedad y gobierno debemos de estar activos ante esta problemática qué está surgiendo, y exhortar a los ciudadanos la cultura de la denuncia, porque si detienen a una persona y no se señala, al rato lo van a soltar».

Lamentó que, con la nueva reforma del Código de Procedimientos Penales, todos son inocentes mientras no se pruebe debidamente que sean culpables, «y por eso hay que integrar debidamente las carpetas de investigación, para que al llegar ante los jueces, no tan fácil puedan salir estos delincuentes y seguir causando problemas en la región».

De acuerdo a su opinión, las medidas preventivas en materia de seguridad siempre serán mucho más importantes que después de cometido el delito.

«La solicitud de la sociedad a las autoridades, no es que llenemos las cárceles con personas detenidas, sino más bien que hayan las medidas preventivas para evitar que lleguen a daños mayores. Es preferible inhibir los actos fuera de la ley y poner en marcha medidas precautorias antes que después el castigo a los culpables. La estrategia debe de ir enfocada a evitar que se nos desborde la delincuencia en esta región», puntualizó. EL ORBE / JC