¡ Migrantes Toman Control de las Calles Cercanas al INM !

* LOS EXTRANJEROS COLOCARON BARRERAS METÁLICAS PARA CONTROLAR EL PASO DE LA MULTITUD DE EXTRANJEROS QUE ESPERAN DOCUMENTOS.

Tapachula, Chiapas; 14 de marzo del 2022.- Más de tres mil migrantes en su mayoría centroamericanos, de África y Haití, se aglomeraron este lunes en las oficinas de Regularización Migratoria, al sur de la ciudad, para suplicar al actual gobierno federal que alguien los atienda, como lo han pedido desde el año pasado.

Todos ellos entraron a territorio mexicano de manera ilegal y ahora han llegado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) para tratar de legalizar su situación o para que les expidan un documento y poderse ir de Tapachula, y si es posible, de México.

Desde temprano, los migrantes tomaron el control de las vallas metálicas y se armaron con palos para controlar a la gran multitud de extranjeros que están varados en espera de documentos.

Para ello instalaron tres filtros con las barreras, ya que los mismos indocumentados no permitían que nadie pasara, excepto aquellos que tuvieran cita o fueran mujeres o niños, además de las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, taxis y camiones de basura.

Al ver que el gobierno y el propio INM fue incapaz de poner orden de la penosa situación en la que ha vivido Tapachula en estos tres años con la crisis migratoria, grupos de extranjeros se armaron con lo que pudieron y establecieron el control de todo ese sector de la ciudad.

Para algunos vecinos fue una vergüenza que los policías municipales, la Guardia Nacional y los agentes del INM, le pidieran permiso a los migrantes para usar esa calle y llegar a sus oficinas; es decir, volvieron a humillar a las corporaciones mexicanas.

Algunas personas que llevaban citas fueron pasando, aunque tenían que mostrar sus papeles donde indicara que este lunes tendrían que ingresar a esas oficinas administrativas.

A pesar de ese intento de organización, se generó un caos debido a que un grupo de hombres de diversos países se concentraron en el primer filtro y no permitió que avanzaran las mujeres y niños.

Lesli Ramírez, de Honduras, señaló a EL ORBE que, con la llegada del presidente, Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, el INM les ofreció una Forma Migratoria Múltiple (FMM) para 180 días a cambio de que suspendieran las protestas, «pero ahora nos han dicho que ya no, porque quieren todo el protocolo de la Comar, quienes están dando citas prolongadas».

Explicó que el pasado viernes realizaron una protesta y les ofrecieron darles documentos a todos para que se fueran de la ciudad, pero que no cumplieron.

«Nos tienen de un lado para otro, nos han dicho que solo van atender a los africanos, lo único que queremos es el pase para que nos dejen avanzar y no tener más problemas», abundó.

Advirtió que, al no tener respuestas positivas, van a protestar tal y como lo hacen los africanos, «porque esa es la única manera que nos escuchan y atienden».

Hasta caer la tarde, seguían ahí esos miles de solicitantes y se cree que la dependencia atendería solo a unos cien, pero eso No les garantizaba que se les expediría algún oficio. EL ORBE / M. Blanco