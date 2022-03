Corrupción en INM Impide que Migrantes Obtengan sus Papeles

* Afirma Pueblos Unidos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo del 2022.- «La presunta corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), ha dado pie para que no se atiendan a decenas de miles de extranjeros y les otorguen los documentos que requieren para seguir su camino hacia los Estados Unidos», señaló este día la organización Pueblos Unidos Migrantes (PUM).

Por ello, pidió que se haga una profunda depuración en esa dependencia, porque se necesita atender la crisis migratoria persistente en el municipio, luego de que continúan varados y deambulando por la Ciudad.

Calculó que en este municipio hay alrededor de 40 mil personas que se encuentran en espera de ser atendidas, más lo que se decidieron por quedarse a vivir en la región, que pudiera tratarse de un tanto igual.

«Ya no se debe cometer el mismo error para convertir de nuevo a Tapachula en una cárcel» señaló al referirse al caos del año pasado que obligó implementar un operativo emergente de trasladar a unos 40 mil extranjeros a 16 regiones del país.

Además, pidió a los indocumentados no caer o alentar la corrupción pagando por sus trámites y para adelantar citas, porque todos los procesos son gratuitos.

«La contención está alimentando la corrupción, y se necesita que las personas tengan un documento que les permita salir y avanzar de Tapachula», apuntó.

Según la versión de esa Asociación Civil, los migrantes permanecen varados hasta 6 meses en espera de esos oficios de salida; sin embargo, todos están desesperados porque no hay opciones de empleo.

«Debe haber cero corrupción en las instancias federales para que se puedan atender a la gran éxodo, ya que Tapachula, está cansada de ver migrantes y los extranjeros están desesperados, porque, no cuentan con opciones para permanecer ni para irse”.

Comentó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ha atendido a más de 15 mil personas (según cifras oficiales), y de esas hay quienes piden sus citas al INM y otros en trámites, pero ni así los atienden. EL ORBE / M. Blanco