FGE y FRIP Detienen a 59 Policías Municipales de Cintalapa y 4 Presuntos Integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala

En la Operación Participaron Elementos de la AIIM, Grupo Pakal, SSP, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.
El Director de la Policía y Elementos a su Cargo Fueron Detenidos por uso Indebido de Condecoraciones, Uniformes y Asociación Delictuosa
Se Investigan Presuntos Nexos de la Corporación Policiaca con el Grupo Criminal

*MEDIANTE CATEOS EN JIQUIPILAS Y CINTALAPA SE LOGRÓ EL ASEGURAMIENTO DE DROGA, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, ARMAS, CARGADORES Y CARTUCHOS ÚTILES, ADEMÁS DE UN EJEMPLAR DE JAGUAR.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron seis órdenes de cateo en el municipio de Cintalapa, deteniendo a 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido su Director, y cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo (Cártel Chiapas-Guatemala).
Las diligencias de cateo autorizadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01 para la Atención de Delitos No Graves con residencia en Chiapa de Corzo, se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.

Las y los policías municipales, así como Ulber «N», quien fungía como Director de la Policía Municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.
Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron detenidos Fabiana «N», de nacionalidad venezolana, y Andrés «N». En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel «N» y Maximiliano «N».
Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).
Los policías municipales y el Director de la corporación quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.
Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, la Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad. Boletín Oficial

FGE y FRIP Detienen a 59 Policías Municipales de Cintalapa y 4 Presuntos Integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala
