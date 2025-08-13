SSP y FGE Detienen a 6 Elementos de la FRIP por Presunto Abuso de Autoridad

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como presuntos responsables de los lamentables hechos de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón, mismos que se hicieron públicos a través de un video que circula en redes sociales.

Los elementos Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joel “N” fueron presentados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado reiteran su compromiso de continuar trabajando con Cero Corrupción y Cero Impunidad. Boletín Oficial