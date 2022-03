Denuncian Padres de Familia y Docentes Supuesto Fraude en Telesecundaria 786

* Tesorería no Aclara Destino de Medio Millón de Pesos.

Tapachula, Chiapas; 19 de marzo del 2022.- Marcada inconformidad hay entre padres de familia y maestros de la Escuela Telesecundaria 786, ubicada en la colonia Las Palmeras, al sur de este municipio, en virtud de que llegó un recurso por la cantidad de 500 mil pesos, pero la tesorería no ha rendido cuentas.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, la directora del plantel, Olga Isabel Santizo López, lo denunció al tiempo de decir que «a todas luces se ve que hay fraude, porque la construcción que hicieran no corresponde al recurso recibido por parte del gobierno federal».

Explicó que la institución educativa fue beneficiada con ese recurso dentro del programa de remodelación “La escuela es nuestra”, pero han visto que ese dinero no se refleja en lo realizado, por lo que piden a las autoridades una investigación a fondo.

Detalló que, a raíz de esta sospecha, han citado a los miembros de la tesorería a que asistan y expliquen cómo están los gastos, pero que se esconden, no acuden y se hacen los desaparecidos, razón por la cual crece la sospecha de que algo raro hay en la aplicación de ese recurso.

Asimismo, que también desean que intervenga el auditor de ese programa, para que constate la inversión que se hizo y si ese recurso corresponde a la construcción, porque, si encuentra algún fraude, en ese momento van a proceder con la demanda en contra de quienes resulten responsables.

El dinero serviría para la remodelación de los baños, drenaje y la instalación eléctrica, y lo que sobrara, lo iban a aplicar en el arreglo del domo de la cancha, porque no tienen los alumnos donde hacer sus actividades físicas.

Además, que actualmente no cuentan con el suministro de energía eléctrica, ya que según dicho plantel tiene una deuda de 84 mil 689 pesos, cuenta que no pueden pagar porque es una escuela subsidiada por las autoridades, por lo que hacen también una llamado a la Secretaría de Educación para que se verifiquen las anomalías en esa institución educativa. EL ORBE / Nelson Bautista