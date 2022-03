¡A Metros de las Palapas el Panteón en Puerto Madero!

* LA SUPUESTA OBRA DEL NUEVO CEMENTERIO EN SAN BENITO RESULTÓ UNA FARSA, YA QUE ADMINISTRACIONES VAN Y NO SE SABE EN DÓNDE QUEDÓ EL RECURSO, DESTINADO PARA TAL FIN.

Tapachula, Chiapas; 20 de marzo del 2022.- El proyecto de construir el nuevo cementerio en la comunidad de Puerto Madero, sigue siendo una promesa incumplida, e incluso se desconoce a dónde fue a parar el casi medio millón de pesos que depositó el gobierno estatal en el sexenio pasado al ayuntamiento local de ese entonces, para la compra de las tres hectáreas de terreno que se requerían.

Silvia Velázquez Farfán, habitante de ese poblado, confirmó que sigue funcionando ese lugar y recordó que hace algunos años estaba el proyecto de reubicarlo a Villa del Sol.

Apuntó que el mar ha ido avanzando mucho hacia el poblado y se ha llevado parte del camposanto, incluso se han instalado varias palapas muy cerca de ese lugar.

Como se recordará, en octubre del 2005 el huracán Stan también ocasionó severos daños en ese sector de la costa chiapaneca, incluyendo el panteón. Cinco años después, en el 2010, la erosión por las corrientes marinas llegó hasta los terrenos del camposanto, por lo que las tumbas empezaron a caer al mar.

Los pobladores de ese lugar solicitaron desde ese entonces el apoyo para la construcción del nuevo cementerio, pero ese reclamo no fue escuchado.

En mayo del 2015, nuevamente un fenómeno natural afectó a Puerto Madero, cuando un Mar de Fondo ocasionó el incremento de las mareas y la salida del agua del Pacífico hacia el poblado, afectando locales, palapas y viviendas.

Pasado el fenómeno natural, el gobierno estatal inició las tareas de reconstrucción de Puerto Madero y se dijo que era urgente construir el nuevo panteón, y que por ello se aportaría los recursos económicos para la adquisición del terreno, tal como se hizo.

Exfuncionarios municipales presentaron documentos de Banorte en los que se confirmó que ese dinero quedó en la cuenta de gasto corriente para la construcción del nuevo panteón. Pero se detectó que el terreno que pretendían comprar para ese fin tenía ocho gravámenes, por lo que no fue adquirido ante el temor de una responsabilidad civil y penal. Esa administración municipal también concluyó y no realizó la obra.

Después de varios años, el panteón sigue estando en el mismo lugar, a unos cuatro metros de las palapas restauranteras, que continúan también erosionándose.

Por su lado, Carlos Herrera, habitante de Playa San Benito dijo en entrevista para EL ORBE que en estos dos años ese panteón se ha usado mucho, sobre todo por los resultados fatales del Covid-19, incluso dos en los últimos días

Reveló que en las inmediaciones siguen las invasiones por parte de desconocidos y que incluso hay varios que han sido sorprendidos tratando de posesionarse del panteón para construir viviendas, pero el gobierno local lo ha podido impedir, hasta ahora. EL ORBE / JC