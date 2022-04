Se Suspenden Elecciones en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra: IEPC

* Ante la Falta de Condiciones de Seguridad.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, lamenta la suspensión de las elecciones extraordinarias para elegir miembros de Ayuntamiento en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, ante la falta de garantías para preservar la integridad de la ciudadanía que participa en este proceso electoral local extraordinario. De acuerdo con los diagnósticos e informes de las autoridades correspondientes, la instalación de casillas en ambos municipios es de alto riesgo para todas las personas. En Frontera Comalapa, existe violencia provocada por enfrentamientos de grupos armados, narcobloqueos, homicidios y desapariciones; y en el caso de Honduras de la Sierra, persiste la negativa de habitantes de algunas localidades para celebrar los comicios, ante el conflicto por la pertenencia al municipio de Siltepec.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, lamentó la decisión que han tenido que tomar los consejos distritales del INE sobre no instalar la totalidad de casillas en ambos municipios debido a los contextos de inseguridad y conflictividad social. Precisó que tanto el INE como el IEPC han asumido con mucha responsabilidad y profesionalismo las actividades logísticas y de organización que les corresponden. “Desde las autoridades electorales se sentaron las bases para una competencia justa y transparente. Sin embargo, para que la democracia no involucione, es deber del Estado Mexicano y de toda la sociedad demócrata, rechazar que este tipo de actos se normalicen y que se privilegien mecanismos alejados de la participación de toda la ciudadanía para definir espacios de representación política”, estableció.

La consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez apuntó que, lo que está pasando en Chiapas es preocupante, pues pareciera que se necesita el permiso de delincuentes para instalar casillas y de quienes no quieren autoridades nombradas por voto popular. “Se están violentando derechos ciudadanos y de los partidos políticos, en ambos municipios se pierde la oportunidad de transitar por la vía del voto, en tanto exista impunidad, poco vamos a poder avanzar”, mencionó.

En su oportunidad, la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez sostuvo que, la cancelación de elecciones en Frontera Comalapa violenta derechos políticos-electorales de la ciudadanía y pone en desequilibrio la soberanía popular que reside del pueblo y que los partidos políticos tienen la responsabilidad de no postular candidaturas que fomenten violencia. “A la población de este municipio tampoco se le están garantizando otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, a la protección contra la violencia y a vivir en un entorno seguro”.

Por su parte, el consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez condenó que se deje a la ciudadanía de los dos municipios sin la opción de ejercer su derecho al voto y sin la fiesta cívica que les permita elegir a sus autoridades. “Los tres niveles de gobierno están llamados a ejercer sus facultades constitucionales y legales, para que el ambiente político y social de los municipios se estabilice y se creen acuerdos que permitan una construcción social pacífica y segura”.

La consejera electoral María Magdalena Vila Domínguez señaló que, ante la falta de condiciones de seguridad y del aumento de violencia, la democracia en Chiapas está de luto, pues por segunda ocasión se ha hecho imposible la celebración de la jornada electoral en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra. Sin embargo, destacó la participación responsable de muchas ciudadanas y ciudadanos. “Reconozco la gran labor de mujeres y hombres, que estuvieron comprometidos con la democracia chiapaneca. Organizativamente, nos encontrábamos listos para realizar las elecciones extraordinarias”.

En su intervención, la consejera electoral Sofía Martínez De Castro León afirmó que en todo momento el IEPC respondió a cada una de las etapas para realizar las elecciones extraordinarias en los dos municipios y acentuó que es penoso que de nueva cuenta la ciudadanía se vea afectada por la falta de seguridad, que no le permite que se garantice su derecho al voto. “Con la baja de la totalidad de las casillas se deja de instalar más de un tercio de las que se involucran en este proceso. La vida y la paz no deberían estar en confrontación con el derecho al voto”.

El consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano dijo que el IEPC está obligado a organizar elecciones, pero para ello, es necesario que existan condiciones de civilidad. “Corresponde a otras instancias de gobierno garantizar condiciones de seguridad, me solidarizo con las y los servidores públicos del INE y de este organismo, que con indudable vocación democrática han trabajado aún en condiciones de riesgo para cumplir con su encomienda”.

A partir de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado y por el Decreto 14 emitido por el Congreso el 07 de diciembre de 2021, que dispone la celebración de elecciones extraordinarias en seis municipios de Chiapas, el IEPC ha trabajado de manera ininterrumpida en la organización de la elección, en coordinación con las autoridades del INE en la entidad, haciendo un despliegue de recursos humanos y técnicos con los más altos estándares de calidad, con la observancia y aplicación de los principios rectores de la función electoral y con el acompañamiento de los partidos políticos. Se integraron consejos municipales imparciales, se registraron candidaturas con reglas paritarias e incluyentes, se verificó la Lista Nominal del Electorado, se generaron boletas y documentación electoral con los más altos estándares de seguridad y hay un Programa de Resultados Electorales Preliminares con eficacia probada.

Quienes integramos el IEPC de Chiapas, hacemos votos porque pronto se restablezcan las condiciones de paz y civilidad en las regiones de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra. Al mismo tiempo, exhortamos al electorado del resto de los municipios en los que habrá elección extraordinaria, para que participen de manera responsable y pacífica el próximo domingo 03 de abril. Con ello, se mandará el mensaje de que en Chiapas hay una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos que le apuestan al voto libre en las urnas. Comunicado de Prensa