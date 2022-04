Anuncia IMSS Chiapas Nuevas Fechas Para Mastografías en Unidad Médica Móvil

* Para Derechohabientes Entre 40 y 69 Años.

Durante abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizará en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Arriaga y Tonalá mastografías en la Unidad Médica Móvil de Detección de Cáncer de Mama.

La invitación está dirigida a las derechohabientes entre 40 y 69 años que tengan dos o más años sin realizarse la mastografía, o bien, nunca en su vida se la hayan practicado.

El Instituto recuerda que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por lo que se sugiere a las mujeres entre 40 y 69 años realizarse este estudio cada dos años, para detectar oportunamente alguna alteración, pues la mastografía puede identificar lesiones que no se observan ni se sienten y pueden pasar inadvertidas.

En este mes, la Unidad Médica Móvil de Detección de Cáncer de Mama por Mastografía del IMSS, se ubicará en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGS/MF) para acercar los estudios a sus derechohabientes.

Las fechas y municipios que la Unidad Móvil visitará son:

*La UMF No. 23, en Tuxtla Gutiérrez, del 11 al 22 de abril.

*El HGS/MF No. 15, en Tonalá, del 11 al 13 de abril.

*La UMF No. 16, en Arriaga, del 18 al 19 de abril.

*La UMF No. 01, en Tapachula, del 20 al 29 de abril.

*La UMF No. 25, en Tuxtla Gutiérrez, del 25 al 29 de abril.

El IMSS en Chiapas invita a las derechohabientes a acudir con su Cartilla Nacional de Salud vigente, vestir ropa cómoda de dos piezas, recién bañada, sin talco ni desodorantes, usar cubrebocas y seguir las indicaciones de sana distancia, así como las recomendaciones que se le hagan en el lugar al que asista para la mastografía. Boletín de Prensa