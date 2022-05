Sin Solución la Toma de la Unidad Administrativa por Preparatorianos

* YA SON TRES PREPAS LAS QUE PROTESTAN. AUTORIDADES LES PIDEN QUE VAYAN A ARREGLAR EL PROBLEMA A TUXTLA; “NO HAY DINERO PARA VIAJAR”, CONTESTARON PADRES DE FAMILIA.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo del 2022.- 16 dependencias de gobierno, incluyendo Hacienda, permanecieron cerradas este miércoles y suspendidas cientos de operaciones, luego de que por tercer día consecutivo, padres de familia y alumnos de las preparatorias 2 y 3 de Tapachula, mantienen tomadas las instalaciones de la Unidad Administrativa en esta ciudad.

Esto en protesta por la falta de respuestas a sus peticiones por parte de la Secretaría de Educación, y por lo tanto tampoco hubo clases en esas instituciones educativas.

Deysi Mariana Ortiz Rodas, presidenta del Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria 2, manifestó que apenas acaban de recibir un mensaje de parte del delegado regional de Gobierno Jorge Antonio Matalí Loranca, quien les informó que sí los van a atender, pero en Tuxtla Gutiérrez.

De respuesta, indicó, no aceptaron la propuesta «porque los padres de familia no tienen recursos para trasladarse a esa ciudad; además que la petición es que se presente en Tapachula la Secretaria de Educación estatal Rosa Aidé Domínguez Ochoa, para resolver los problemas.

Insistió que la postura de ese comité permanecen firmes: en el sentido que «toda la plantilla de docentes y personal administrativo y conserjes se presenten a dar clases presenciales y a sus áreas de trabajo correspondientes; además de que no les impongan a nuevos directores».

Asimismo, que otro tema importante es que la Secretaría de Educación les devuelva la cuenta bancaria que decomisó a los padres de familia, porque los millones de pesos que hay ahí, son producto de las cooperaciones de éstos y no de la autoridad educativa.

En este movimiento, abundó, participan también los padres de familia de la Escuela Preparatoria No. 3 y 5, ambas de Tapachula. EL ORBE / Nelson Bautista