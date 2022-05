Meseras Migrantes en Bares con VIH y Sifilis

* HAITIANAS Y AFRICANAS, QUE SE DEDICAN A LA PROSTITUCIÓN EN TAPACHULA, NO PERMITEN QUE SE LES REALICE EL CONTROL SANITARIO.

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo del 2022.- La oficina en Tapachula de la organización «Brigada Callejera», confirmó este martes que fue detectado en los últimos días casos positivos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de la Sífilis en trabajadoras de bares en la localidad, la mayoría de ellas de origen migrante.

Cristian Gómez Fuentes, coordinador en esa agrupación, dijo en entrevista para EL ORBE, que la migración irregular hacia la frontera sur de Chiapas va fluyendo cada día mucho más y solo basta pasar por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad, para ver la cantidad de extranjeros de nuevo ingreso que buscan regularizar su situación migratoria y que muchos de ellos ya no tienen dinero.

Derivado de esa falta de recursos, hay quienes han empezado a trabajar en la única fuente de empleo que les dan sin que tengan que presentar papeles, que pueden ser en los bares, cantinas, los tabledance o en negocios similares, la gran mayoría como trabajadora sexual, o incluso en la vía pública en el primer cuadro de la Ciudad.

Cada día que pasa en la localidad hay un incremento muy notable en el número de trabajadoras sexuales de varias nacionalidades, sobre todo Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero igual ahora ya están empezando incursionar mujeres haitianas y africanas, sostuvo.

Sin embargo, hizo énfasis que en estas dos últimas nacionalidades hay un grave problema adicional, ya que no permiten que se les realice un control sanitario o que se les realice pruebas para detectar esas enfermedades virales, y por lo mismo no se acercan a ningún Centro de Salud.

Consideró que adoptan esa actitud por algunas situaciones vividas en sus países o porque muchas de ellas desconocen de que se tratan ese tipo de pruebas y temen que se trate de otra cosa.

Señaló que muchas de las mujeres a las que se ha detectado cualquiera de las dos enfermedades, decidió irse de Tapachula y ahora llevan el virus a otras entidades.

«Siempre hemos dicho que es un foco rojo el no tener un control sanitario, no darle la información necesaria hacia esa población pudieran o no ser de tránsito, porque muchas se quedan a radicar en la ciudad y no hay una campaña para exhortarlas a que se acerquen a diferentes organizaciones, como Brigada Callejera o directamente a los centros de salud donde también les brindan las pruebas de VIH y Sífilis», comentó.

Asimismo, que las autoridades se han olvidado del problema de la migración en cuestiones de prostitución y enfermedades de transmisión sexual, «a pesar de lo delicado del tema que, al final del tiempo, afecta a la población en general, porque ocupan esos servicios»

No menos grave, indicó que en las revisiones también han detectado mucho casos del Virus del Papiloma Humano (VPH) que se teme es precursor del cáncer cérvicouterino.

A pesar de que apenas están iniciando en la profesión más antigua del mundo, se calcula que las haitianas y las africanas ya ocupan el 5 por ciento del total de quienes la ejercen en Tapachula. EL ORBE / JC