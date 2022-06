La Frontera Está Cerrada, no se Arriesguen: EEUU a Migrantes

* El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, catalogó de Inaceptable la Migración Irregular, durante su discurso inaugural en la Cumbre de las Américas.

* No Aceptamos Países Antidemocráticos en la Cumbre.

*EL MANDATARIO ESTADOUNIDENSE LLAMÓ A LOS PAÍSES INVOLUCRADOS A FRENAR LA CRISIS MIGRATORIA.

Los Ángeles, CA.- El presidente de EE. UU., Joe Biden, llegó el miércoles a Los Ángeles, sede de la IX Cumbre de las Américas, para inaugurar oficialmente el encuentro que se extenderá hasta el viernes 10 de junio.

En su agenda tocó varios puntos para enfrentar los problemas económicos y la inmigración irregular con acuerdos que frenen los flujos en el continente a través de amplias inversiones privadas, pero el foco del encuentro se ha desviado a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua -bajo el argumento de ser Gobiernos “autocráticos que encarcelan a opositores y amañan elecciones”- y a los países que se negaron a asistir por el veto de sus homólogos.

Joe Biden Cataloga de «Inaceptable» a la Migración Irregular

La crisis migratoria es uno de los puntos fuertes de la IX Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles y Joe Biden se refirió a ella en el discurso inaugural del evento del pasado 8 de junio. El mandatario estadounidense catalogó a la migración ilegal como «inaceptable» e instó a todos los países de la región a comprometerse para frenar la crisis.

El presidente señaló que aunque la migración «controlada» y legal es positiva para todas las naciones, la ilegal no proporciona esto. Biden afirmó que la única solución a lo vivido durante los últimos años en el continente americano pasa por un pacto migratoria regional que cambie la perspectiva de actuación de todos los países ante esta problemática.

«La declaración representará un compromiso de todos para encontrar una solución razonable y mejorar la estabilidad», agregó el presidente.

Durante su discurso no se refirió directamente a las naciones excluidas en esta cumbre, pero resaltó el poder de las democracias de América, instando a que crezca la cooperación entre las naciones de este tipo.

“La Frontera Está Cerrada, no se Arriesguen”

En medio de esta Cumbre, donde uno de los temas más importantes es la crisis migratoria, una caravana de aproximadamente 15.000 migrantes -la mayor de los últimos años- se dirige hacia el norte de México con destino a Estados Unidos.

La respuesta del Gobierno de Biden a la nueva caravana es dura y concreta: «La frontera está cerrada, no se arriesguen».

Las palabras vinieron de Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina. “Lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos”, dijo Nichols.

En entrevista a Nichols en la Cumbre y al preguntarle sobre los acuerdos concretos sobre migración que se buscan cerrar en el evento, respondió que se está negociando el Acuerdo de Los Ángeles para Migración y Protección, que conlleva una inversión de recursos en los países que están en lucha contra la inmigración irregular.

Además, el funcionario anotó que están sobre la mesa los temas de la democracia, el cambio climático, la salud, el acceso a Internet y mejores oportunidades de trabajo que son las que le darán, según el funcionario, una mejor calidad de vida a las personas en sus propios países.

Durante la entrevista, Nichols también anunció que están hablando con “una cantidad importante de países de nuestro hemisferio y de otras partes del mundo” para promover oportunidades, recibir refugiados y ayudar poblaciones en riesgo en sus propios territorios.

“Es una conversación que tenemos con una gran cantidad de países y espero poder anunciar logros concretos durante esta semana”, puntualizó el subsecretario estadounidense para América Latina.

Despliegan 30 Mil Militares en la Frontera con México

Ante cuestionamientos de la prensa por el despliegue militar de Fuerzas Armadas en las fronteras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que “es normal lo que está haciendo y que no hay un plan especial”.

La nueva caravana partió desde Chiapas, en la frontera con Guatemala. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de México se ha detectado a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año 2021.