En Penumbras el Ejido Salvador Urbina por Carencias en el Alumbrado Público

Habitantes a Merced de la Delincuencia.

Tapachula, Chiapas; 09 de Junio del 2022.- Las cerca de tres mil familias que habitan en el ejido Salvador Urbina, en el municipio de Cacahoatán, viven en la total oscuridad, ya que el 70 por ciento del alumbrado público no sirve, lo que da pie también a que haya mucha inseguridad y los asaltos o robos se den frecuentemente.

Lo anterior lo declaró en entrevista para rotativo EL ORBE, Adulfo Bámaca de León, presidente de Comité de Obras de esa comunidad, quien aseguró que este problema y la solicitud para que se arreglaran las fallas, las han presentado una y otra vez al Ayuntamiento, pero que para mala fortuna ni caso les han hecho.

Consideró que ese ejido de día se ve muy bonito, pero en la noche es lo contrario, ya que debido a la oscuridad por falta de alumbrado público está en tinieblas y hasta parece «una cueva de lobos», en donde lo peor es que quienes más sufren por falta de ese servicio son los niños y los adultos mayores, los mismos que no pueden salir de sus casas a partir de la tarde por los riesgos que implica.

Respecto al problema de inseguridad, indicó que han elaborado documentos y los han dirigido al Ayuntamiento, pero que no han tenido ninguna respuesta. Incluso, que también a la Guardia Nacional (GN) ya le hicieron llegar sus peticiones, pero que tampoco han recibido alguna respuesta.

Insistió en que la inseguridad que se vive en Salvador Urbina es igual a la que hay en las demás comunidades aledañas, incluso en la cabecera municipal de Cacahoatán, ya que hace falta vigilancia policíaca.

Consideró que ya es tiempo que las autoridades municipales vuelvan la vista hacia ese lugar y se percaten del serio problema que tienen por la falta del alumbrado, para ver si así es posible que les brinden el apoyo que requieren.

En tan solo su primer año como presidente municipal, Rafael Inchong Juan, emergido del Partido de Trabajo (PT), no ha tenido la capacidad para resolver los rezagos de ese municipio; es más, ni cumplir con los compromisos que hizo durante su campaña electoral. EL ORBE / Nelson Bautista