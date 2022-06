Inaugura REC la Reconversión de Unidades Médicas en Tapachula

* EL GOBERNADOR DESTACÓ QUE EN TRES AÑOS Y MEDIO, SUMAN 523 UNIDADES MÉDICAS RECONVERTIDAS EN CHIAPAS.

Con la reconversión del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), el del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) y de la Unidad de Especialidades Médicas para Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRID), en el municipio de Tapachula se fortalecerán los servicios de atención y seguimiento de estos padecimientos, bajo un manejo integral, preventivo y con amplios estándares de calidad y seguridad para el paciente, aseguró el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Luego de constatar la rehabilitación de estas obras, que forman parte de las Unidades Médicas Especializadas (UNEME), el mandatario resaltó que con estas tres acciones, en Chiapas suman un total de 523 unidades médicas reconvertidas, por lo que refrendó su compromiso de seguir invirtiendo en el fortalecimiento a este sector, hasta que las mil 90 clínicas y hospitales del estado cuenten con personal médico, insumos y equipamiento suficiente para brindar un servicio de calidad.

“Estamos preparados para cuidar la salud de las personas que por alguna razón están infectadas por VIH/sida, y las que están en riesgo por enfermedades cardiovasculares y mentales, sobrepeso, adicciones y diabetes, porque era injusto que personas que padecían este tipo de padecimientos, eran abandonadas; ahora, gracias al respaldo del presidente López Obrador, nadie se queda atrás ni excluido, tenemos suficientes biológicos para que la población tenga acceso a este derecho humano”, apuntó.

Al instruir al Sistema DIF y la Secretaría de Salud de trabajar conjuntamente para las 6 mil 18 personas infectadas de VIH cuenten de manera permanente con medicamentos y alimentación sana y nutritiva, el mandatario resaltó que, gracias a que el gobierno no malgasta ni desvía el recurso público, en Chiapas se generan economías para invertirlo en acciones que fortalezcan el índice de desarrollo humano, situándolo en el primer lugar nacional como el estado con mayor transparencia en el uso del presupuesto. Informó que tan sólo en el municipio de Tapachula, se han invertido 864.9 millones de pesos en distintos rubros.

En ese marco, el gobernador también dio el banderazo de inicio a las acciones de Reforzamiento para Prevenir y Eliminar las Enfermedades Transmitidas por Vectores, mediante el cual se implementan diversos operativos que buscan impactar en la reducción de la transmisión del dengue y otras arbovirosis. Para ello, dijo, es sustancial la participación y el trabajo organizado, lo cual podrá obtener impactos positivos en la prevención de esta enfermedad.

Destacó que gracias al esfuerzo del sector salud, sobre todo de las y los brigadistas que recorren las localidades para fumigar y proteger a la población de esta enfermedad, Chiapas no ha tenido defunciones por dengue. De la misma manera, se trabaja para controlar la pandemia por COVID-19, el paludismo y otras.

El secretario de salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que la entrega de estos espacios de atención médica especializada representa la transformación del sistema de salud, que privilegia el tratamiento oportuno de enfermedades crónico degenerativas y el cuidado de la vida, mediante un enfoque que pone al individuo en el centro de la atención. Agregó que el banderazo para el operativo contra el dengue, busca fortalecer el trabajo conjunto para prevenir y combatir las enfermedades transmitidas por vectores.

En su intervención, la directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Alethse de la Torre Rosas, agradeció el interés del Gobierno Estatal por poner la salud del pueblo dentro de sus prioridades, y precisó en la entidad se puede percibir la transformación del sistema de salud, con líderes que centran su eje de trabajo en el bienestar integral de las personas.

Reconoció que Chiapas promueve la atención de la salud con un enfoque preventivo, muestra de ello, es que además de acercar servicios especializados a la población, cuenta con pruebas disponibles para los diferentes tipos de enfermedades y brinda una atención oportuna, integral y de calidad a los pacientes que resulten positivos.

A su vez, la directora general de la Comisión Nacional contra la Adicciones (Conadic), Evalinda Barrón Velázquez, destacó que la reconversión de una unidad a un Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, aunado al fortalecimiento de las acciones intersectoriales en esta materia, han posicionado a Chiapas como punta de lanza en el cumplimiento del plan nacional, que busca llevar a la salud mental y las adicciones hacia un primer nivel de atención.

Mientras que, el coordinador regional de la Fundación Red Salud, Alonso Rabelo Zurita, reconoció el esfuerzo que las autoridades federales, estatales y municipales realizan para contribuir al bienestar de la población, mediante el mejoramiento de los servicios de salud que se brindan a la población, especialmente de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Resaltó la importancia de trabajar juntos, sociedad y gobierno, para impulsar políticas públicas que beneficien aún más a las y los chiapanecos.

En representación de las y los beneficiados, Wendy “N” relató su experiencia como paciente de CAPACITS desde 2011, al tiempo de agradecer el trato cálido, profesional y humano que en todo momento ha recibido por parte del personal de salud, lo que ha favorecido a mejorar su calidad de vida. De igual forma, expresó su gratitud al Gobierno de Chiapas por tomar en cuenta al CAPACITS para esta reconversión.

Estuvieron presentes: el titular del Isstech, Marco Antonio Ordóñez Juárez; el jefe del Distrito de Salud No. VII Tapachula, Ángel Gabriel Ocampo González; la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Diana Tejadilla Orozco; el visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Romeo Octavio Ramírez Utrilla; el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje, Ariosto Coutiño Niño;

Asimismo, los diputados federales Aaron Yamil Melgar Bbravo y José Luis Elorza Flores; la diputada local Faride Abud García; los representantes de la 36 Zona Militar, Florentino de la Cruz de la Cruz y de la 14 Zona Naval, Kory López Pérez; así como los alcaldes de Huixtla, Cacahoatán, Mapastepec, Suchiate, Metapa y Acacoyagua.