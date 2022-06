¡El 30% de las Sexoservidoras en Tapachula son Migrantes!

*A LA ESPERA DE RESOLVER SU ESTANCIA LEGAL EN MÉXICO, LAS MUJERES EXTRANJERAS SE VEN OBLIGADAS AL TRABAJO SEXUAL PARA OBTENER RECURSOS Y PODER SOBREVIVIR.

Tapachula, Chiapas; 15 de junio del 2022.- «El número de mujeres que se dedican al trabajo sexual en la ciudad no baja por ningún motivo. Al contrario, sigue creciendo, y aún más con la participación de migrantes, porque hay quienes se ocupan en esas actividades mientras esperan la resolución de sus documentos para continuar su viaje».

Así lo dio a conocer al rotativo EL ORBE, Cristian Gómez Fuentes, responsable de la oficina de Brigada Callejera en la localidad, quien aseguró que a la fecha el 70 por ciento de las sexoservidoras en Tapachula son mexicanas, y el resto de Centroamérica, Cuba, transcontinentales y de Haití.

En el caso de las migrantes, comentó que debido a que de momento no cuentan con ningún documento que avale su legal estancia en el país, la mayoría no puede encontrar otra fuente de trabajo, por lo que se les hace más fácil o no les queda otra que dedicarse al trabajo sexual.

Asimismo, reconoció que hay un alto flujo migratorio y que eso se puede palpar en la oficina de la Comar, donde cada día hacen fila más de mil migrantes para solicitar su documentación de refugio.

Advirtió que el trabajo sexual por parte de las mujeres extranjeras puede seguir creciendo, tal como ha ocurrido en los últimos meses, porque ahora está entrando a México gente de Venezuela y de Ecuador.

En cuanto a la detección de enfermedades mediante los chequeos que les hacen, comentó que el VIH ha habido un poco de disminución, ya que en lo que va del año solo han encontrado cuatro casos, correspondientes a mujeres migrantes; mientras que la Sífilis se ha mantenido, en este caso con 17 detecciones en este 2022.

Hizo un llamado a los dueños de negocios como bares y cantinas donde hay extranjeras laborando, a que acudan a la oficina de Brigada Callejera para hacerle las pruebas a ellas y no permitir que, en caso de alguna enfermedad, avance hacia el resto de la población. EL ORBE / Nelson Bautista