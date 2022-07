¡Violencia, Inseguridad y Malestar Caracterizan a los Migrantes!

* COMERCIANTES DE TAPACHULA SOLICITAN A LAS AUTORIDADES QUE APLIQUEN LA LEY CONTRA LOS EXTRANJEROS INFRACTORES, ANTE LA CRISIS QUE HAN GENERADO.

Tapachula, Chiapas; 07 de Julio del 2022.- La situación de la crisis migratoria causada por los indocumentados en esta Ciudad es cada día peor, ya que si bien es cierto que salen miles en caravanas rumbo al norte, al otro día ya está entrando otro tanto igual o más, porque saben perfectamente que aquí en México el Gobierno Federal los recibe con los brazos abiertos y con apoyos de todo tipo.

De esa manera se expresó el comerciante, Librado Morales Sánchez, quien lamentó que Tapachula se ha estancado con tantos extranjeros deambulando sin oficio ni beneficio.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que resulta perjudicado con la presencia de miles de indocumentados en la Ciudad, ya que la gente que normalmente acudía a los centros de abastos para adquirir su canasta básica y otros productos, ahora ya no lo hacen, y se quedan en casa ante el temor de la presencia de los extranjeros.

Comentó que el problema es que lo que no hacen los migrantes en su tierra, aquí lo vienen a hacer, como es la generación de violencia, exigiendo prontitud en el despacho de sus documentos, pero trastocan la paz y tranquilidad que anteriormente había entre la población.

Las autoridades mexicanas no deben de tolerarlos, señaló. Al contrario, si los migrantes hacen desmanes que les aplique las leyes como si se tratara de cualquier mexicano, porque solo así es que van a entender que deben respetar las normas mexicanas. EL ORBE / Nelson Bautista