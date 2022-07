Ciudadanos Chinos Migran de su País y Arriban a Tapachula

*LA DIFERENCIA ES QUE ELLOS VIAJAN DE MANERA LEGAL, NO TIENEN ANTECEDENTES PENALES Y CUENTAN CON SOLVENCIA ECONÓMICA. ENTONCES, ¿QUÉ SALEN A BUSCAR A OTROS LUGARES?

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2022.- Tal y como ocurrió a principios del siglo pasado, un nuevo éxodo de chinos está viajando de manera masiva hacia Tapachula, para realizar sus trámites y retomar su camino hacia alguna región del país o a los Estados Unidos.

A diferencia de los grupos numerosos que han arribado a la Ciudad, los chinos no viajan en caravana, no realizan protestas y ningún otro tipo de delitos por el estricto régimen y las severas sanciones a las que están acostumbrados en su país. Es más casi no hablan, llevan una vida de trabajo y tratan de no meterse en problemas, ni violar las leyes.

Además, los grupos que han ido arribando en los últimos días cuentan con documentos, incluyendo visas y pasaportes, no tienen antecedentes penales, la mayoría son jóvenes solteros en ambos sexos, y presentan solvencia económica; es decir, viajan de manera legal.

Valentín Cinco de la Cruz, presidente de la Asociación de Descendientes del Dragón de Chiapas, y miembro de la Comunidad China en la localidad, dijo en entrevista para EL ORBE, que miles de extranjeros de todas las regiones del mundo están viajando desde hace cuatro años a la frontera sur de Chiapas, atraídas por los ofrecimientos de apoyos de parte del Gobierno Federal mexicano, y que eso ha creado un caos en Tapachula.

En el caso de los chinos, indicó que se trata de movimientos muy diferentes, porque ellos migran con planes de trabajo bien definidos e incluso van directos a sus destinos, buscando siempre mejores condiciones de vida y centros laborales afines a sus habilidades o estudios.

Reconoció que las autoridades federales en la frontera sur de la entidad se han visto rebasadas para atender la crisis migratoria que, insistió, dentro de las causas están los ofrecimientos de México, «que en realidad muchos de ellos son falsos».

En el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dijo que han corroborado que expide citas, hasta para cinco meses después, y que a los extranjeros no les queda otra que esperar.

Por la misma cultura de los chinos, apuntó, son víctimas de la delincuencia común y organizada y para ello puso como ejemplo un grupo de jóvenes orientales que recién llegaron a Tapachula, en donde denunciaron que fueron asaltados en Guatemala y los despojaron de dineros, documentos personales y sus pasaportes.

Reconoció que el régimen en China es sumamente estricto, y gracias a ello son una potencia mundial, pero que gran parte de la población quiere un poco más de libertad. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en México en donde aquel alumno que saca seis de calificaciones no tiene problemas, cuando en el oriente se requiere presentar la tiras de materias para conseguir trabajo, y quienes tienen 10, son los de mayor posibilidad de obtenerlo.

«Afortunadamente los oriundos de China han venido con sus pasaportes y pasado sin problema alguno. En realidad es mucha la disciplina que tienen. Ellos no salen sin tener todos sus documentos en regla», agregó al señalar que en los últimos 25 años la migración de ese país hacia América ha sido constante y que por ello hay demasiados chinos en Panamá, México y Estados Unidos, luego de que son países con grandes fuentes de empleo, por lo cual no nos explicamos porqué salen de su lugar de origen. EL ORBE / JC