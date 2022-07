Ayuntamiento de Tapachula Inicia Construcción del Drenaje Pluvial en la Colonia “El Suspiro”

* Afirma Rosy Urbina que se Invierten 4.2 Mdp.

Tapachula, Chiapas; 13 de julio del 2022.- Para resolver la añeja problemática de encharcamientos e inundaciones en la colonia El Suspiro, al sur de la ciudad, el Ayuntamiento de Tapachula inició la construcción del drenaje pluvial con una inversión de cuatro millones 257 mil 187 pesos.

La presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, destacó que se trata de una obra prioritaria, ya que también ayudará a prevenir enfermedades y por ende, a la salud de los habitantes, aprovechando a la vez a hacer un llamado a la población a cuidarse por la prevalencia del Covid-19.

“Esta obra es el resultado del compromiso y trabajo en unidad que se viene realizando con el respaldo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, atendiendo las necesidades prioritarias de la población”, precisó.

Urbina Castañeda dijo que se seguirá atendiendo a esta zona en donde requieren otras obras, pero la introducción del drenaje pluvial es prioritaria.

En ese sentido, el secretario de Obras Públicas Municipales, Jorge Luis Flores Ozuna, explicó que la obra consiste en la construcción de 415 metros de drenaje pluvial a base de tubo tipo ADS de alta densidad de 24 pulgadas, bocas de tormenta de concreto y rejillas estructurales.

Con ello serán beneficiados en forma directa más de tres mil habitantes de la zona sur de la ciudad, quienes en las temporadas de lluvias se ven afectados por los encharcamientos e incluso que el agua penetre a sus viviendas.

El representante de los colonos Pedro Damián Rodríguez Durán, dijo que la obra es de gran importancia, ya que vendrá a solucionar un problema que han tenido durante años, por lo que agradeció a la alcaldesa Urbina Castañeda y a los integrantes del Cabildo por apoyar su construcción.

Al dar el banderazo del inicio de los trabajos, la presidenta municipal estuvo acompañada de los regidores Gladiola Soto Soto, Carlos Enrique Ventura Mirón, Alexis Gabriel Martínez Carbajal, Erik Hintze Moreno y Aida del Rosario Flores Vázquez, así como habitantes y titulares de diferentes dependencias municipales.

Por otra parte, la alcaldesa encabezó la Brigada de Salud Integral para la Mujer, en la colonia Ojo de Agua, con la que ratificó su compromiso de impulsar acciones enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Acompañada por el síndico municipal, Santiago Ancheita Calderón; los regidores Alexis Gabriel Martínez Carbajal y Martha Carballo Andrade, y la secretaria de Igualdad de Género, Ana Yanci Citalán López, Urbina Castañeda destacó que las acciones obedecen al compromiso con las niñas y mujeres para impulsar su empoderamiento y el desarrollo, a fin de disminuir los casos de violencia contra el género femenino.

En su mensaje, recordó que la mujer es el pilar fundamental de las familias, no solo por su rol de madre o en el hogar, sino por el hecho de que ahora es trabajadora, emprendedora y desempeña más facetas que incrementan su liderazgo en la sociedad.

“Con la brigada de salud integral se ofrecen actividades para fortalecer la autoestima y seguridad de las mujeres por medio de diversos servicios de belleza y talleres, pero también a través de la difusión del Módulo de Atención Integral a las Mujeres en Situación de Riesgo el MAI, para que acudan cuando se sientan violentadas, porque no están solas su gobierno municipal, está con ustedes”, refrendó la presidenta municipal.

Agregó que el Ayuntamiento tiene el compromiso de reconocer y fortalecer el liderazgo de las mujeres, por ello, se busca crear conciencia sobre la importancia de cuidarse, promover hábitos saludables y al mismo tiempo evitar el flagelo que afecta su sano desarrollo como es la violencia de género.

La secretaria de Igualdad de Género, Ana Yanci Citalán López, detalló que en seguimiento a las instrucciones giradas por la alcaldesa, las brigadas casa por casa para la detección de casos de violencia familiar se han efectuado con regularidad, aportando elementos para apoyar a las mujeres que sufren de esa problemática.

La señora Olga Ruiz Rodas, a nombre de las familias de la colonia, agradeció la presencia de la alcaldesa, su cabildo y servidores públicos “porque no nos ha dejado solos, siempre ha respondido a nuestro llamado y por eso hoy la recibimos con mucho gusto”. EL ORBE / Comunicado de Prensa