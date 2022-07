Preocupante el «Cobro de Piso» y la Inseguridad en el Soconusco: Iglesia

*Diócesis de Tapachula Anuncia Marcha por la Paz.

Tapachula, Chiapas; 13 de julio del 2022.- «En las conferencias pastorales de iglesias católicas en Chiapas, afortunadamente no se ha sabido de una denuncia sobre el “cobro de piso”, que es una manera de extorsionar por parte de grupos de delincuentes profesionales o del crimen organizado del que se ha tenido información en otros entornos».

Así lo manifestó par el rotativo EL ORBE, Martín Moreno Fagoada, párroco de la iglesia San Agustín, y vicario general de la Diócesis de Tapachula, quien aseguró que de todas formas hay preocupación en varios niveles de la sociedad y la iglesia, «porque para nadie es bueno vivir en una zona con violencia; con situaciones de extorsión, de amenazas e incluso perder el patrimonio o la vida».

Agregó que esa situación de inseguridad preocupa a la iglesia, porque ésta busca el bienestar general de las personas; el económico, político, cultural, y que las personas estén en mejor relación con Dios.

«Preocupa porque hay zonas del país donde ha escalado tanto esta situación de violencia, que ahora ya es imposible vivir y por eso mismo, no se quiere que en esta zona se llegue a ese nivel», recalcó.

Asimismo, esa violencia hace ver que no se está caminando como una sociedad justa, en paz, sin violencia y más próspera. «En definitiva, no se quiere llegar a ese nivel de violencia como se ve en otros lugares del país».

Por otro lado comentó que por invitación de los obispos del país, el domingo pasado se realizó la “Jornada Nacional de la Oración por la Paz”, con el propósito de orar para que no crezca la inseguridad y el clima de violencia que ha impuesto el crimen organizado y que se ha desatado en todos los rincones de México. «Estas jornadas van a continuar durante todo el mes de julio».

Puntualizó que buscarán un diálogo nacional con las autoridades para pedirles que ofrezcan soluciones a este clima de violencia, «porque el slogan de abrazos y no balazos no es suficiente para frenar las acciones del crimen organizado, en donde la población es la que resiente este clima de inseguridad». EL ORBE / Nelson Bautista