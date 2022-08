¡Se Aglomeran Migrantes en la COMAR por Burocratismo de Funcionarios!

Los Vecinos de COMAR Quieren que se Larguen.

*VECINOS DE LAS OFICINAS A UN COSTADO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN FERROVIARIA, SEÑALAN QUE TODOS LOS DÍAS ARRIBAN CIENTOS DE EXTRANJEROS, PERO NO VEN AVANCES EN LOS TRÁMITES.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto del 2022.- Habitantes de las colonias aledañas a donde se encuentran instaladas las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en la 2ª. Sur y 18ª. Oriente de esta localidad, ven con justa preocupación la aglomeración de extranjeros que esperan ser atendidos, pero el “tortuguismo” o burocratismo de ese organismo paraliza el flujo en extranjeros y se quedan varados en Tapachula.

Esto ha generado mayor preocupación en los últimos días, porque entre los éxodos pudieran viajas personas con enfermedades contagiosas, como la “Viruela del Mono” y el Covid-19.

Así lo manifestó, Hugo Vázquez Ruiz, presidente de la colonia Damigás, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE, dijo que cuando ingresan a México por los pasos informales, ningún migrante pasa por un filtro para conocer si cuenta con documentos, mucho menos que pasen por un filtro sanitario para conocer su actual estado de salud.

Por eso, señaló, se justifica el temor de la población porque no se sabe si alguno de los migrantes pudiera ser portador de algún virus mortal, lo que pudiera ser peligroso por la cercanía que tienen con la gente de Tapachula cuando realizan su vida cotidiana, o en los días que se aglomeran en busca de solución a sus peticiones de ayuda o de asilo.

Insistió que los migrantes andan por las calles de Tapachula, acuden a los centros comerciales y nadie sabe en qué condiciones de salud lo hacen, o si alguno de ellos constituye una fuente de infección, ya que muchos no tienen ni siquiera dónde pernoctar o hacer sus necesidades fisiológicas, y no les queda más que utilizar las calles.

Asimismo, dijo que aparte del tema de la salud, también está implícito el tema de la imagen de la frontera sur de Chiapas, ya que junto a donde se encuentran los migrantes, hay instalaciones en el que se promueve la cultura, como el Cedeco, a donde miles de extranjeros llegan por la cercanía de las oficinas de la Comar.

Además, señaló que dentro de las caravanas de migrantes que han llegado a esta Ciudad, no se sabe qué tipo de personas vienen, si son o no delincuentes.

El tortuguismo administrativo de Tapachula no coincide con las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de agilizar la atención y el paso de los migrantes por Chiapas hacia los Estados Unidos, bajo los nuevos esquemas de orden y control.

Esa lentitud hace sospechar que, tal y como lo han dicho algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, en esas oficinas se pudieran estar cometiendo actos de corrupción impunes, y que por ello se requiere una profunda investigación de las autoridades, porque, de confirmarse, son delitos graves que se castigan con cárcel.

Además, que ante esos lentos resultados, urge la rotación del personal hacia otras regiones del país, tal y como lo marca la ley, para evitar que se generen intereses personales. EL ORBE / Nelson Bautista