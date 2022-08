¡CEFERESO 15 Sólo Trajo Inseguridad y Violencia a la Costa de Chiapas: Comerciantes!

* SECTORES PRODUCTIVOS AFIRMAN QUE DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL PENAL FEDERAL, SE HAN INCREMENTADO LOS DELITOS DE EXTORSIÓN, ROBOS, ASESINATOS, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 16 de agosto del 2022.- El Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 15, puesto en marcha el 11 de septiembre del 2015, solo trajo a la Costa de Chiapas inseguridad, violencia y zozobra para la población que vivía en paz, reconocieron este día comerciantes de la localidad.

Fidel Aguilar López, en representación de un grupo de ellos, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ese penal, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, recordó que los pobladores de la región exigieron obra al gobierno federal de ese entonces, y de respuesta solo construyó ese penal que ahora administra la iniciativa privada.

Señaló que los sectores productivos, cámaras, colegios, la Iglesia Católica, asociaciones civiles, alcaldes y otros representantes de la sociedad, se opusieron a la construcción de esa cárcel, que en un principio se le dijo a la población que sería una academia policial, pero mintieron.

Con la llegada de reos de alta peligrosidad, también han llegado a instalarse bandas delictivas en los municipios aledaños, «lo peor es que se quedan definitivamente y eso hace que la violencia acrescente con la gente que vienen con los mismos que están en prisión».

El incremento de la inseguridad y la violencia, opinó, perjudica de manera directa al comercio establecido e incluso que los consumidores locales y el turismo de Guatemala dejan de llegar.

Recalcó que ese es un tema que debe ser atendido como de seguridad nacional, luego de que Tapachula es la punta de lanza de la economía de Chiapas y la entrada a la República Mexicana.

Los acontecimientos violentos de los últimos años, subrayó, «han afectado al comercio organizado, a las empresas, productores de todo lo que se siembra aquí en la región y nos impacta en las ventas».

De acuerdo a su versión, en los centros de abasto en Tapachula y municipios aledaños se ha reducido la comercialización de productos hasta en un 70 por ciento en lo que va del año, y un 40 en el comercio en general.

Para contrarrestar ese y gran parte de los problemas de la frontera sur de Chiapas, apuntó que urge que el gobierno federal voltee a ver al campo y le inyecte recursos económicos, como los que se daban en los sexenios anteriores, sobre todo a los más pobres.

«Si no hay recursos para el campo a todos nos va mal, lo sabemos. Si no hay producción de soya, café, cacao, maíz y otros cultivos, no hay nada y nos afecta demasiado a los comerciantes, porque la región del Soconusco ha vivido siempre de la agricultura y si hay buenas cosechas, hay grandes ventas», detallo.

Por eso pidió al gobierno federal a revisar su política en materia de seguridad para atender la grave problemática que se vive actualmente en el país, pero no solo en ese tema, sino también en otros cruciales para frenar la histórica inflación y fomentar el desarrollo de todo el territorio nacional, como lo es el tema económico.

Por ello sigue pendiente la deuda de la federación con la frontera sur de Chiapas, sobre todo en materia de infraestructura para reducir l brecha de desigualdad con los estados del norte, así como para abatir los grades rezagos en materia de educación, salud, vivienda y empleo. EL ORBE / JC