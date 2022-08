Pésimas Vialidades en Plaza Galerías Provocan Afectaciones a Clientes

* A PESAR DE GENERAR GANANCIAS MILLONARIAS, ADMINISTRATIVOS DE ESE CENTRO COMERCIAL NO LE BRINDAN MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO, GENERANDO INFINIDAD DE PROBLEMAS A LOS VISITANTES.

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto del 2022.- Clientes de las tiendas instaladas en la Plaza Galerías, al sur de la Ciudad, mostraron este día su inconformidad por los pésimos servicios públicos que les brindan en ese lugar, como las vialidades que están completamente destrozadas.

A ese lugar llegan cientos de usuarios todos los días y dejan ganancias en millones de Pesos, y cada local y empresas satélites les cobra la plaza cada mes por los espacios, por lo que se vuelven espacios de servicio público que deberían ser rehabilitados de manera constante, porque aparte de los graves daños a los vehículos, la imagen que presentan a los visitantes es lamentable.

Víctor León, uno de los afectados, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que los baches están muy feos, incluso los peatones o motociclistas pueden caer ahí y lastimarse.

«Las calles están muy mal, y eso qué es una plaza. La inseguridad también, porque los guardias miran que tal vez puedan estar robando algo y no se meten», opinó.

Comento que se han enterado de robos de vehículos en ese lugar y, por ser una plaza, los servicios que pagan los usuarios al legar a realizar sus compras es para que estuvieran en perfectas condiciones.

Lo peor de todo es que los deterioros de esas calles internas ya tienen tiempo y cada día que pasa se hacen más grandes y no se ve para cuándo sean reparadas, «y con la lluvia, los baches se tapan y parece que fuera la carretera normal, pero si cae en esos hoyos algún carro o una motocicleta es seguro que se le va a estallar las llantas y puede ocasionar daños considerables”.

Por ello hizo un llamado al personal administrativo de la plaza para que se preocupen por atender bien a los clientes, luego de que la competencia está llegando a Tapachula, «y no creo que ellos le cobren barato a un local. Tienen que componer todo eso y darle mantenimiento, porque -además- es una vergüenza recibir de esa manera al turismo».

Por su parte, Carlos Méndez, también cliente de la plaza, recalcó que se necesita hacer una reparación urgente por los baches, «porque nosotros que venimos a traer mercadería llevamos las unidades cargadas, entonces es incómodo pasar y se van amaqueando las unidades».

Señaló que no sirve de mucho la buena atención que reciben en los locales comerciales, si afuera tienen que pasar por esas calamidades. EL ORBE / Nelson Bautista