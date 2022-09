¡Parque Central de Tapachula Convertido en la “Plaza del Migrante”!

Cientos de Migrantes de Diversas Nacionalidades Acapararon en los Últimos Días el Kisko, Bancas, Jardineras, Techado y Hasta las Fuentes del Primer Cuadro de la Ciudad.

* INDOCUMENTADOS DIFUNDEN EN CENTRO Y SUDAMÉRICA QUE HAY UN “ALBERGUE” A CIELO ABIERTO EN TAPACHULA; LA CIUDADANÍA YA NO TIENE ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS.

Tapachula, Chiapas; 09 de septiembre del 2022.- La celebración de las Fiestas Patrias durante la próxima semana será un escenario para que miles de migrantes también festejen su invasión extranjera en Chiapas, desplieguen sus banderas, canten sus himnos nacionales y gocen del desplazamiento que han provocado a los mexicanos en el empleo, servicios médicos, educación, y el beneficio de los apoyos gubernamentales.

Así lo advirtió en entrevista para el rotativo EL ORBE, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, quien dijo que esos extranjeros ya le cambiaron el nombre al parque central «Miguel Hidalgo» y ahora ellos lo bautizaron como «La Plaza del Migrante» y que así lo difunden en todo Centro y Sudamérica a la hora de que se organizan las caravanas.

Ahora, dijo, los indocumentados preparan su participación en las celebraciones contempladas desde este 13 al 16 de septiembre, al menos en las que se llevarán a cabo en la localidad, «en donde habrá grito de independencia por parte de venezolanos, colombianos, nicaragüenses, hondureños y salvadoreños».

Lamentó que ese parque central ya está literalmente invadido de migrantes y que incluso lo están utilizando de motel, albergue al aire libre y hasta de baños públicos, sin que nadie les diga nada.

Por eso consideró que es necesario que el gobierno federal lleve a cabo un operativo previo a las celebraciones, para evitar cualquier confrontación con los mexicanos y turistas, «porque se debe de imponer la autoridad por encima de intereses personales».

Recalcó además que «los indocumentados están tratando de imponer sus leyes y pisotear las mexicanas, incluso sus actividades delictivas y la inseguridad, porque son protagonistas de muchos robos, asesinatos, extorsiones, secuestros, y no hay quien pueda ofrecer soluciones positivas a la atemorizada población»,

Aseguró que este clima de zozobra es consecuencia del ingreso ilegal de esos miles de migrantes, en éxodos en donde vienen infiltrados infinidad de malhechores que son los que se han dedicado a delinquir.

Explicó que al arribo de las caravanas de esas personas también han llegado a Tapachula los Maras Salvatruchas, de El Salvador, que son quienes se han dedicado a exigir dinero a empresarios y a transportistas, a quienes los amenazan de muerte si no les pagan (lo que aquí se conoce como «cobro de piso» o «impuesto de guerra»), causando un gran temor en todos los sectores de la población.

Detalló que eso mismo ha causado que los turistas guatemaltecos que normalmente llegaban a la localidad por cuestiones de compras o en plan de entretenimiento, ahora se hayan alejado debido a la presencia de los ilegales y de la forma impune en la que hacen desmanes y actos de violencia.

Agregó que esta anómala situación afecta en gran medida a los habitantes de Tapachula, ya que no se ve por ningún lado que las acciones para frenar esa situación derivada de la llegada de esos extranjeros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello