Migrantes Preparan Caravana Madre Para Salir de Tapachula el Domingo

La Población de Huixtla Denuncia que los Migrantes ya se Quedaron a Vivir en el Domo del Barrio Guadalupe.

* ESTÁN ESPERANDO AL ÉXODO QUE AVANZA EN GUATEMALA, CALCULADO EN ALREDEDOR DE 7 MIL INDOCUMENTADOS DE DISTINTAS NACIONALIDADES.

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre del 2022.- Los organizadores de las caravanas de migrantes se reunieron este miércoles en el centro de la localidad y acordaron suspender de manera momentánea sus movilizaciones hacia la Ciudad de México que, hasta el principio de esta semana, realizaban todos los días desde la frontera sur del país, aunque sus intenciones es formar una de alrededor de siete mil participantes.

Tal y como lo informó oportunamente EL ORBE, unos 12 mil extranjeros se encontraban en movimiento por Centroamérica hacia Tapachula hasta hace unos días. Los primeros que llegaron a la franja fronteriza de Guatemala con México, cruzaron a territorio nacional de manera ilegal y de inmediato se adentraron a la Costa de Chiapas, pero fueron detenidos y deportados.

Ahora, el grueso de esa movilidad ya se encuentra en el lado chapín con la intención de hacer un gran contingente para buscar llegar al parque central de Tapachula, al que lo han convertido en albergue público.

De acuerdo a las versiones de los primeros que ya han llegado, más de la mitad de los que conforman ese éxodo masivo son personas que ya lo habían intentado una o más veces, pero que fueron deportados por los Estados Unidos o por el gobierno de México, por no haber podido acreditar su legal estancia o por alguna otra irregularidad.

Y es que la mayoría de los integrantes de las 27 caravanas que se habían hecho desde la localidad hasta esta semana y en un periodo de dos meses, llevaban consigo entre 200 y 300 participantes, pero eran detenidos en el tramo carretero entre los municipios de Pijijiapan y Arriaga, a unos 200 kilómetros de Tapachula, mientras que los que lograban salir de Chiapas, fueron asegurados en otras regiones del país o al querer ingresar a los Estados Unidos.

Entonces han decidido emplear la estrategia que utilizaron en los tres años anteriores, cuando formaban grupos muy numerosos, caminaban un poco y se establecían en algún lugar para exigir al gobierno federal desde visas humanitarias, residencias permanentes, empleo, autobuses para viajar a otras partes del país, además de alimentación, vivienda, educación, servicios médicos gratuitos, apoyos económicos, entre otros.

La condición es que ahora exigirán que les entreguen esos documentos para quedarse a vivir de manera legal en territorio mexicano, incluso en Tapachula, pero sin que les exijan sus identificaciones personales, pasaportes, carta de no antecedentes penales, entre otros, además de que no sean asegurados y deportados.

En la reunión, dijeron que, a los que son detenidos, los han llevado a la Estación Migratoria Siglo XXI, y les entregan un documento en el que les dan diez días para que abandonen el país por la frontera más cercana, es decir, por el municipio de Tuxtla Chico, en calidad de retorno voluntario..

Sin embargo, muchos de ellos no acataron las instrucciones y prefirieron adentrarse caminando por la cota del estado, alentados por algunos vivales, pero de todos modos los detuvieron.

En su gran mayoría de los que están próximos a llegar a Tapachula son de origen colombiano, venezolano, nicaragüense, hondureño y salvadoreño, aunque se teme que también hay de Rusia, Irak, Afganistán, China, Vietnam y diversos países de África.

No descartaron que muchos de esos miles decidan quedarse a vivir en Tapachula, para proteger sus identidades y evitar ser detenidos en el camino, mientras encuentran alguna forma más segura de viajar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Migrantes ya Viven en Domo Guadalupe

Desde hace más de un mes que migrantes que llegaron al Domo del Barrio Guadalupe, en esta ciudad se quedaron a vivir, hacen fogatas, venden comida, café, golosinas y tratan de controlar a los que van llegando o los que se quedan.

Lo anterior fue revelado por migrantes de Venezuela que no cuentan con papeles para lograr viajar en México. Sin embargo algunos han encontrado trabajo, pero en vez de pagar un hotel, duermen en el Domo.

Y precisamente por eso surgió una riña el pasado lunes, por disputar el control del albergue de migrantes en Huixtla.

Vecinos señalan que primero estaba en forma permanente la Guardia Nacional y migración y policía Estatal. Pero ahora ya no hay vigilancia y se han originado riñas. EL ORBE / Luis Javier Ramos