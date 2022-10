El 60% de la Carne que se Consume en la Región es de Dudosa Procedencia

* ANTE LA FALTA DE OPERATIVOS PARA VERIFICAR CARNICERÍAS, SE HA HECHO COMÚN EL TRÁFICO DE ANIMALES DESTAZADOS EN RASTROS CLANDESTINOS.

Tapachula, Chiapas; 01 de Octubre del 2022.- El 60 por ciento de la carne de res y puerco que se consume en los municipios de la frontera sur de Chiapas, es de dudosa procedencia y calidad, y hasta pudiera ser de animales enfermos, reconoció Jorge Ortiz Arévalo, director del Rastro Municipal de Tapachula.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que en la región no hay un control de ingreso de los canales ni de la venta clandestina de la carne, y esa situación la debería de verificar la Secretaría de Salud, «pero hasta el día de hoy ese tipo de negocios siguen funcionando sin ningún problema».

Además, no se sabe en dónde es sacrificado el animal, y si entró desde Guatemala por caminos de extravío. No existe esa inspección que debería de hacer de manera constante esa dependencia de Salud, porque la vida de los consumidores está de por medio».

De acuerdo a su versión, la venta clandestina de carne en Tapachula y sus alrededores empezó hace unos cuatro años, y conforme han pasado los meses esa problemática se ha ido agudizando. Eso coincide con la fecha del último operativo en Tapachula, a principios del sexenio, pero a partir de entonces no ha habido ninguna inspección que vigile el ingreso de carne a la región.

Las amas de casa y los consumidores en general desconocen que lo que están comprando podría estar infectado de tuberculosis o brucelosis, y si los vendedores lo saben, tampoco lo va a decir, reconoció.

Han tenido acercamientos con las autoridades para exponer la problemática, indicó, pero que les han contestado que no tienen recursos para poder llevar a cabo campañas de visitas para detectar cualquier enfermedad que traiga la carne que está a la venta.

«Pensamos que, por lo que se ve, no les interesa. Ellos quieren que pase el tiempo sin hacer nada, sin meterse en problemas, porque ya hay mafias grandes que se dedican a traer canales de otras partes para venderlas acá en Tapachula», puntualizó. EL ORBE / JC