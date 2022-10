Colonos de Laureles se Inconforman por Presencia de Indocumentados

* Denuncian que Utilizan Calles y Banquetas Para Hacer sus Necesidades.

Tapachula, Chiapas; 26 de octubre del 2022.- Al establecer una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el fraccionamiento Los Laureles 2, el gobierno federal no preparó las condiciones óptimas ni para atender debidamente a los migrantes, ni para quienes habitan en ese fraccionamiento, ya que estos son los que están padeciendo una serie de problemas y la autoridad no trata de resolverlos.

Así lo manifestó, Héctor Manuel Sánchez, en voz de un grupo de afectados de ese sector de la ciudad, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que ese lugar se ha convertido en un foco de infección, ya que los indocumentados lo han tomado como servicios sanitarios, en donde hacen todas sus necesidades fisiológicas en la vía pública y a la hora que sea, interrumpiendo la vida cotidiana de quienes viven esa zona.

Añadió que esas personas han colocado tiendas de campaña en las calles así como en el bosque “La Concordia” de ese lugar y ahí pernoctan, pero también lo utilizan como baño, lo que ha dado lugar a un cochinero y que se propague una peste horrible e insoportable, sobre todo cuando el sol está en todo su esplendor.

Señaló que tampoco dejan dormir a los pobladores por las noches, ya que les tocan el timbre, el portón, o la puerta de las casas, pidiendo comida, y si no se les dan, se molestan y empiezan a despotricar y a hacer escándalos entre ellos con tal de no dejar en paz a los ciudadanos, que se esconden para no ser agredidos.

Comentó que, de manera coincidente, varios de sus vecinos ya fueron objeto de robos, por lo que temen que algunos migrantes aprovechen la ausencia de los propietarios de las casas y se meten para hurtar, ya que se sabe que muchos de ellos no tienen recursos y a través de ese delito quieren resolver su problema del día.

Comentó que estos problemas ya fueron puestos en la mesa ante las autoridades, pero que les dijeron que se trata de una situación difícil, por lo que piden que esa oficina de la Comar la instalen fuera de la ciudad, en un lugar propio para que los migrantes no causen afectaciones a la población.

Puntualizó que están recabando firmas de cada uno de los vecinos de ese fraccionamiento, para elevar su protesta a nivel nacional. EL ORBE / Nelson Bautista