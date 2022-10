Entrega REC 133 Apoyos Para el Mejoramiento de Viviendas en el Municipio de Acala

Los Beneficiados Recibieron Materiales Para Construcción, con una Inversión de 2 Mdp.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias con mayor índice de rezago social, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de 133 paquetes de materiales para el mejoramiento de igual número de viviendas, en el municipio de Acala, donde subrayó que de esta manera su gobierno responde a una necesidad prioritaria, para que la población vulnerable cuente con los recursos para vivir de una forma digna y decorosa.

El mandatario externó su satisfacción de que, gracias a la política de austeridad y al manejo transparente del presupuesto público, su gobierno distribuye los recursos en lo que más se necesita; muestra de ello, destacó, son estas acciones en favor de las familias de Acala, que ahora cuentan con los materiales para realizar el mejoramiento de su hogar y contar con un techo firme, ya que se encuentran deteriorados, mal realizados, o en algunos casos ya no pudieron concluir su construcción, debido a que no poseen los recursos financieros.

“En Chiapas y México, estamos en una nueva cultura política con un gobierno con visión de justicia social; lo que entregamos hoy no es una concesión ni tiene ningún interés, es una responsabilidad del gobierno y un derecho constitucional para que la gente más necesitada goce de un espacio agradable y adecuado para vivir dignamente; eso es lo que deseamos para que todas y todos estemos en las mismas circunstancias”, afirmó.

En ese marco, Escandón Cadenas reconoció el respaldo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por estar pendiente de que a los pueblos de Chiapas no les falte nada y tengan a su alcance los servicios que les brinden desarrollo y progreso. Por ello, dijo, la entidad es una de las que más apoyos sociales recibe, a través de los programas del Bienestar, en beneficio de estudiantes, madres de familia, personas adultas mayores y con discapacidad, entre otros sectores.

“Este gobierno está pendiente del bienestar del pueblo, y eso es posible porque se atienden de raíz los problemas de la gente más necesitada, lo cual también ha permitido que seamos un estado seguro; las y los jóvenes tienen sueños y esperanzas, y el pueblo sabe que estas ilusiones con un gobierno democrático se hacen realidad y pueden sacar adelante el desarrollo y progreso”, concluyó.

Luego de resaltar el respaldo que el Gobernador otorga a esta política de vivienda, el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, dio a conocer que 133 familias recibieron el paquete de materiales para el mejoramiento de su vivienda, lo que se traduce, dijo, en una inversión de 2 millones de Pesos tan solo para Acala. Asimismo, anunció que en total se entregarán 605 paquetes a familias de diferentes municipios.

En representación de las y los beneficiados, Fabiola Nanga López, expresó el agradecimiento de las familias y sostuvo que el mejoramiento de sus viviendas les permitirá vivir de manera digna y segura. “Gracias por implementar estas acciones que benefician a quienes menos tienen. Han demostrado que son autoridades que trabajan con responsabilidad y amor al pueblo. Hoy nuestro sueño lo han hecho realidad, nos están cambiando la vida”. Boletín Oficial