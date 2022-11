Migrantes Desplazan a Jóvenes Recién Egresados de Escuelas, en Busca de su Primer Empleo

Representantes de Organizaciones Manifestaron que al Haber Pocas Oportunidades Laborales, los

Jóvenes Optan por Emigrar a Otras Entidades del País.

* LOS EXTRANJEROS ACAPARAN DIVERSOS OFICIOS, DEBIDO A QUE LES PAGAN MÁS BARATO Y NO LES OFRECEN PRESTACIONES SOCIALES.

Tapachula, Chiapas; 06 de Noviembre del 2022.- “En la actualidad, cuando los jóvenes egresan de las escuelas, muy pocos son los que encuentran trabajo en virtud de que la mayor parte de los quehaceres se los dan a los migrantes, pues les pagan más barato y sin preocuparse en darles prestaciones sociales”, manifestó Hugo Vázquez Ruiz, presidente de la colonia Damigás, entrevistado por EL rotativo EL ORBE.

Agregó que los jóvenes de los municipios de la frontera sur se Chiapas, al ser desplazados por los migrantes, optan por irse al norte del país en busca de mejores oportunidades, pero el daño -dijo- ya está hecho en cuanto al colapso de la economía local, «al abonársele el grado de inseguridad que se palpa, porque junto con los migrantes también llegaron verdaderos delincuentes».

Por eso subrayó que lo ideal sería que México ya no permita más la entrada de indocumentados, como lo ha hecho hasta ahora en los últimos cuatro años, por la sencilla razón de que en Tapachula, donde hacen escala en su trayecto rumbo al centro del país, no hay albergues suficientes ni las condiciones propias para darles cabida.

Las autoridades mexicanas deberían regular, tanto el ingreso de los migrantes, como su presencia y su forma de comportarse, ya que causan tantos problemas a la sociedad y gozan de inmunidad, añadió.

«Indudablemente que la presencia de miles de migrantes en los espacios públicos, en los parques y en el centro de la ciudad, causa múltiples problemas a la sociedad de Tapachula, especialmente en el rubro de seguridad, ya que anteriormente los habitantes de este lugar gozaban de tranquilidad y paz social, pero hoy todo esto se ha perdido», abundó.

Por último, indicó que este asunto de los migrantes ya se salió del control de las autoridades, y si al principio el Gobierno quiso ser magnánimo, ahora no sabe qué hacer con tantos extranjeros que siguen llegando a México, vía Suchiate y luego Tapachula, donde siguen abarrotados los espacios públicos. EL ORBE / Nelson Bautista