Impune el Aumento de Antros de Vicio en Tapachula y Municipios de la Costa de Chiapas

Infinidad de Bares y Cantinas Están Ubicados Cerca de Instituciones Educativas, Fomentando el Vicio Entre la Juventud de Tapachula, sin que Ninguna Autoridad Haga Algo por Regular Esta

*LA SECRETARÍA DE SALUD EXPIDE MÁS PERMISOS PERO NO REGULA ESTE TIPO DE ANTROS, LOS CUALES TRABAJAN DISFRAZADOS CON OTROS GIROS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre del 2022.- «Se ha observado que en Tapachula, sobre todo en el área urbana, así como también en otros municipios de la región Soconusco, cada día aparecen más negocios que funcionan como bares, probablemente, la mayoría de ellos sin los permisos correspondientes o a través de moches que les pudieron haber dado a funcionarios que controlan el ramo».

Así lo consideró Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, representante del Consejo Político del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre (Blosi), quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que el incremento de esos negocios es descarado, «y lo peor, es que están instalados a escasos metros de las instituciones educativas, con el riesgo de que se cause daños a los jovencitos».

Indicó que, aparte de los negocios que se anuncian como tales en el ramo de bares y cantinas, hay otros que son clandestinos o disfrazados de otros giros, pero que en los mismos lo que se consume son bebidas embriagantes, todo ello con el consentimiento de la Secretaría de Salud y la propia Jurisdicción Sanitaria No. VII, que son los responsables de conceder los permisos y vigilar el funcionamiento de esas negociaciones.

Reconoció que tal vez por acercarse ya el mes de diciembre, incluso por la celebración del mundial en Qatar 2022, la gente es proclive a festejar de una u otra forma, y ese puede ser un motivo para que los negocios con ventas de bebidas embriagantes sean más cada día. Sin embargo, el problema es que no se ve que autoridad alguna los regule.

Manifestó que también fueron suspendidos los operativos, por lo menos en las Costa de Chiapas, para clausurar los tugurios y hacer cumplir la ley, tal y como se hacía en sexenios pasados, «y lo que es peor, en muchas ocasiones se acepta el ingreso de menores de edad, que es una irresponsabilidad enorme por el daño que le hacen a los jóvenes».

Puntualizó que es prudente que la Jurisdicción Sanitaria No. VII, rinde un informe de cuál es la situación que impera en la región respecto al funcionamiento de los bares y cantinas, y cuáles han sido los motivos para permitir el desbordamiento de ese tipo de establecimientos, y cómo los convencieron para dejar de hacer sus responsabilidades. EL ORBE / Nelson Bautista