Miles de “Acarreados” Celebrarán la Cuarta Transformación de México: AMLO

Ante las críticas de sus adversarios contra la marcha que convocó para este domingo 27 de Noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido irónico, que serán muchos los acarreados, “hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México”.

La movilización que se prevé de inicio a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, estará encabezada por el Ejecutivo Federal y cerrará con un informe del estado de su administración, esto en el marco del cuarto año de transformación.

En estos ataques constantes a la marcha, López Obrador ha destacó que las y los asistentes serán los “acarreados” que están contentos que haya una auténtica democracia en el país; que el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos, como nunca había sucedido”.

Punzante, el mandatario enfatizó: “No pueden venir todos porque no hay camiones” suficientes para traer a todas aquellas personas que se quieren sumar a la movilización.

Más adelante dio algunos datos de quienes podrían asistir y que son beneficiarios de los programas sociales: 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión, 2 millones 200 mil jóvenes que están trabajando de aprendices, 11 millones de estudiantes becados en todos los niveles, 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas, 2 millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo igual que 200 mil pescadores, y los beneficiarios de las 110 mil escuelas a las que se da apoyo para mantenimiento, y los 21 millones 700 mil nuevos trabajadores que obtuvieron empleo el mes pasado.

También mencionó quienes lo acompañarán en la primera línea, ciudadanos que han participado en el movimiento, como la actriz Jesusa Rodríguez; funcionarios de su gabinete como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Gobernadores de algunas entidades federativas, entre otros. Mesa de Redacción