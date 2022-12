Gobierno de Chiapas Pide a la Población No Dejarse Engañar Ante Fraude de Falsos Apoyos de Vivienda

* Difunden Vales Apócrifos Para “Canjearlos” por Materiales..

El Gobierno de Chiapas alerta a la población ante actividades fraudulentas que se realizan supuestamente en nombre del Gobierno del Estado, así como de dependencias federales, respecto la entrega de apoyos para la reconstrucción de viviendas, donde se señala que los Gobiernos Federal y Estatal brindan vales para canjear paquetes de material en la tienda Home Depot.

A través de documentos con falsos membretes, información engañosa y mal redactados, hacen creer a las personas que se entregarán estos beneficios como un apoyo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el cual ya no existe.

Asimismo, presentan un oficio dirigido a Presidentas y Presidentes Municipales, a nombre de un servidor público del Gobierno Estatal, donde mienten acerca de visitas y recorridos que presuntamente hará el Gobernador del Estado para abordar programas y temas de seguridad, así como reuniones con desayunos para funcionarios, entre otras actividades falsas.

De esta manera, el Gobierno de Chiapas llamó al público en general a no dejarse engañar y tomar precauciones ante vivales que solo buscan la manera de estafar a la gente, también convocó a no permitir la manipulación económica o política, ya que los beneficios que brindan el Gobierno de Chiapas y el Gobierno de México son manera seria, transparente y oficial.

Es preciso mencionar que la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich) informó que, actualmente, el programa que se impulsa en la entidad es el de Regularización de Asentamientos Humanos, el cual consiste en un proceso serio y transparente para la entrega de escrituras públicas a bajo costo, dirigido, especialmente, a las familias vulnerables.

Apuntó que los lotes en predios que son propiedad del Gobierno del Estado, no se están regalando, sino que se comercializan a un costo accesible para las personas que lo requieren y que son de bajos recursos económicos.

Por ello, ante algún tipo de engaño o fraude, la Provich exhortó a la sociedad a comunicarse para denuncias o dudas a la Dirección Jurídica de la dependencia, al teléfono: (961) 6026194 extensiones 144 y 145. Boletín Oficial